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Дженоа - Венеция. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Италии
Дженоа - Венеция: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 17.02.25 ⋊ Серия А на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В заключительном матче 24-го тура в чемпионате Италии между собой встретятся "Дженоа" и "Венеция".
В заявку "грифонов" на эту игру впервые с сентября прошлого года попал Руслан Малиновский. Украинец в течении долгого времени восстанавливался после тяжелой травмы. Уже этим вечером узнаем, сможет ли Руслан выйти на поле.
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Серия А. 25-й тур
17 февраля. 21:45. Генуя. "Стадио Луиджи Феррарис"
"Дженоа" — "Венеция"
Главный арбитр: Ливио Маринелли (Италия)
Трансляция: MEGOGO Футбол 2
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