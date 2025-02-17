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Дженоа - Венеция. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Италии

Италия

Дженоа - Венеция: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 17.02.25 ⋊ Серия А на UA-Футбол

Дженоа - Венеция. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Италии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В заключительном матче 24-го тура в чемпионате Италии между собой встретятся "Дженоа" и "Венеция".

В заявку "грифонов" на эту игру впервые с сентября прошлого года попал Руслан Малиновский. Украинец в течении долгого времени восстанавливался после тяжелой травмы. Уже этим вечером узнаем, сможет ли Руслан выйти на поле.

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Серия А. 25-й тур
17 февраля. 21:45. Генуя. "Стадио Луиджи Феррарис"
"Дженоа" — "Венеция"
Главный арбитр: Ливио Маринелли (Италия)
Трансляция: MEGOGO Футбол 2

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Трансляція матчу "Дженоа" - "Венеція"
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Журба
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