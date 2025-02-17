Дженоа - Венеция. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Италии

В заключительном матче 24-го тура в чемпионате Италии между собой встретятся "Дженоа" и "Венеция".

В заявку "грифонов" на эту игру впервые с сентября прошлого года попал Руслан Малиновский. Украинец в течении долгого времени восстанавливался после тяжелой травмы. Уже этим вечером узнаем, сможет ли Руслан выйти на поле.

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Серия А. 25-й тур

17 февраля. 21:45. Генуя. "Стадио Луиджи Феррарис"

"Дженоа" — "Венеция"

Главный арбитр: Ливио Маринелли (Италия)

Трансляция: MEGOGO Футбол 2