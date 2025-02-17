Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ювентус хочет оставить в команде арендованного защитника
В клубе довольны его выступлениями
Фото - Сайт Ювентуса - www.juventus.com
Туринский "Ювентус" стремится оставить в команде арендованного защитника лондонского "Челси".
Как сообщает журналист Николо Скира, руководство "бьянконери" хочет оставить в клубе Ренату Вейгу, который будет играть за "старую синьору" на правах аренды до конца сезона. Несмотря на то, что его переход был оформлен лишь в январе, "Ювентус" собирается на следующей неделе обсудить с "Челси" возможность его полноценного подписания.
Известно, что в клубе все очень довольны уровнем игры 22-летнего португальца.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
За время своего пребывания в новой команде Ренату Вейга успел провести четыре матча за "Ювентус" во всех турнирах. Его стоимость, по версии сайта Transfermarkt, оценивается в 10 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Настоящая стена. Борнмут не перестает восхищаться Забарным
- Победы Динамо и Шахтера в спаррингах, очередное поражение МЮ, Яремчук сделал ассист. Главные новости за 16 февраля
- Двойных стандартов нет. Спортивный юрист объяснил, почему футболисты могут пересекать границу
- Главный тренер Ромы разъярен после судейства в матче с Порту
- Любовь на расстоянии: жена легенды футбола отказалась от жизни в Мексике
- Экс-тренер Металлиста: Ведущие воспитанники футбола Харьковщины на виду