Ювентус хочет оставить в команде арендованного защитника

Туринский "Ювентус" стремится оставить в команде арендованного защитника лондонского "Челси".

Как сообщает журналист Николо Скира, руководство "бьянконери" хочет оставить в клубе Ренату Вейгу, который будет играть за "старую синьору" на правах аренды до конца сезона. Несмотря на то, что его переход был оформлен лишь в январе, "Ювентус" собирается на следующей неделе обсудить с "Челси" возможность его полноценного подписания.

Известно, что в клубе все очень довольны уровнем игры 22-летнего португальца.

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За время своего пребывания в новой команде Ренату Вейга успел провести четыре матча за "Ювентус" во всех турнирах. Его стоимость, по версии сайта Transfermarkt, оценивается в 10 миллионов евро.