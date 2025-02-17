  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Экс-тренер Малиновского может возглавить аутсайдера Серии А
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Экс-тренер Малиновского может возглавить аутсайдера Серии А

Италия

Команда ищет нового менеджера

Экс-тренер Малиновского может возглавить аутсайдера Серии А

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший тренер Руслана Малиновского в "Марселе" может возглавить одного из аутсайдеров Серии А.

Как сообщил итальянский журналист Николо Скира, руководство "Пармы" сегодня, в понедельник 17-го февраля, уволило главного тренера команды Фабио Пеккью, на место которого теперь может прийти Игорь Тудор, ранее работавший в "Вероне", "Марселе" и "Лацио".

Также отмечается, что на роль менеджера претендуют Андреа Пирло, Кристиан Киву и Габриэле Чоффи.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что "Парма" проиграла четыре последних матча подряд в Серии А и теперь находится на 18-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии с 20 очками.

По теме
yellow-arrow
Милан может подписать на постоянной основе арендованного нападающего Челси
yellow-arrow
Ювентус хочет оставить в команде арендованного защитника
yellow-arrow
Дженоа - Венеция. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Италии
Андреа Пирло Серия А Игор Тудор Парма
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости