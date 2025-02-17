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Экс-тренер Малиновского может возглавить аутсайдера Серии А
Команда ищет нового менеджера
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший тренер Руслана Малиновского в "Марселе" может возглавить одного из аутсайдеров Серии А.
Как сообщил итальянский журналист Николо Скира, руководство "Пармы" сегодня, в понедельник 17-го февраля, уволило главного тренера команды Фабио Пеккью, на место которого теперь может прийти Игорь Тудор, ранее работавший в "Вероне", "Марселе" и "Лацио".
Также отмечается, что на роль менеджера претендуют Андреа Пирло, Кристиан Киву и Габриэле Чоффи.
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Напомним, что "Парма" проиграла четыре последних матча подряд в Серии А и теперь находится на 18-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии с 20 очками.
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