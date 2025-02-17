Милан может подписать на постоянной основе арендованного нападающего Челси

Советник компании владельцев итальянского "Милана" Златан Ибрагимович прокомментировал будущее Жоау Феликса в команде после завершения его аренды.

"Все возможно. Сейчас мы должны сделать так, чтобы Жоау Феликс чувствовал себя хорошо в команде, он прекрасно играет. Мы хотим, чтобы он продолжал выступать на самом высоком уровне. Это только начало его карьеры в "Милане". После завершения сезона мы обязательно об этом поговорим".

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Напомним, что 25-летний Жоау Феликс присоединился к "Милану" на правах полугодовой аренды из "Челси" до конца сезона без опции выкупа. Португалец уже принял участие в четырех матчах в составе "россонери", забив один гол.