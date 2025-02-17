Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Новый акционер Ювентуса: Мы можем финансово поддерживать команду на протяжении 2000 лет
Паоло Ардойно высказался о покупке акций итальянской команды
Getty Images/Global Images Ukraine
Генеральный директор Tether Паоло Ардойно заявил, что компания готова обеспечить финансовую стабильность "Ювентуса" на ближайшие 2000 лет.
"Нас ассоциируют с криптовалютами, но на самом деле мы занимаемся многими другими вещами, и мы много разрабатываем в области новых технологий, включая платежную систему вроде PayPal, но с использованием блокчейна. Мы также покупаем компанию, которая разрабатывает ИИ и другие компании, занимающиеся биотехнологиями.
ИИ и биотехнологии будут становиться все более важными в мире футбола, а "Ювентус" имеет огромную фан-базу по всему миру: это один из самых узнаваемых брендов
Мы точно не делаем все это ради рекламы: мы завершили прошлый год с 13,7 миллиардами прибыли, у нас есть финансовые возможности поддерживать команду в течение следующих 2000 лет".
Напомним, что недавно Tether объявила о приобретении миноритарной доли в "Ювентусе".
Популярное сейчас
- Бурбас: В отделе маркетинга УАФ работает человек, который играл в так называемом "чемпионате ДНР"
- Лавров: Со стороны России не может быть и речи о территориальных уступках Украине
- Настоящая стена. Борнмут не перестает восхищаться Забарным
- Итальянский журналист: Коло Муани посадил бы Довбика на скамейку запасных
- Любовь на расстоянии: жена легенды футбола отказалась от жизни в Мексике
- Реал Мадрид рассматривает возможность сменить чемпионат