Генеральный директор Tether Паоло Ардойно заявил, что компания готова обеспечить финансовую стабильность "Ювентуса" на ближайшие 2000 лет.

"Нас ассоциируют с криптовалютами, но на самом деле мы занимаемся многими другими вещами, и мы много разрабатываем в области новых технологий, включая платежную систему вроде PayPal, но с использованием блокчейна. Мы также покупаем компанию, которая разрабатывает ИИ и другие компании, занимающиеся биотехнологиями.

ИИ и биотехнологии будут становиться все более важными в мире футбола, а "Ювентус" имеет огромную фан-базу по всему миру: это один из самых узнаваемых брендов

Мы точно не делаем все это ради рекламы: мы завершили прошлый год с 13,7 миллиардами прибыли, у нас есть финансовые возможности поддерживать команду в течение следующих 2000 лет".