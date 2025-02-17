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Новый акционер Ювентуса: Мы можем финансово поддерживать команду на протяжении 2000 лет

Италия

Паоло Ардойно высказался о покупке акций итальянской команды

Новый акционер Ювентуса: Мы можем финансово поддерживать команду на протяжении 2000 лет

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Генеральный директор Tether Паоло Ардойно заявил, что компания готова обеспечить финансовую стабильность "Ювентуса" на ближайшие 2000 лет.

"Нас ассоциируют с криптовалютами, но на самом деле мы занимаемся многими другими вещами, и мы много разрабатываем в области новых технологий, включая платежную систему вроде PayPal, но с использованием блокчейна. Мы также покупаем компанию, которая разрабатывает ИИ и другие компании, занимающиеся биотехнологиями.

ИИ и биотехнологии будут становиться все более важными в мире футбола, а "Ювентус" имеет огромную фан-базу по всему миру: это один из самых узнаваемых брендов

Мы точно не делаем все это ради рекламы: мы завершили прошлый год с 13,7 миллиардами прибыли, у нас есть финансовые возможности поддерживать команду в течение следующих 2000 лет".

Напомним, что недавно Tether объявила о приобретении миноритарной доли в "Ювентусе".

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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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