Серия А. Малиновский вернулся, но лишь в запас, его команда победила

Серия А. 25-й тур

Генуя. "Луиджи Феррарис"

"Дженоа" - "Венеция" 2:0

Голы: Пинамонти 83, Корне 86

В этом и разница между крепким середняком, которым является "Дженоа", и слабохарактерным аутсайдером из зоны вылета, которым является "Венеция". В равной, плотной, вязкой игре первая находит свои голы, не пропускает и побеждает, а вторая либо привозит сама себе, либо просто пропускает в концовке матча и проигрывает. Так получилось и сегодня.

В первом тайме гости играли интереснее хозяев. Плотно пробивали по воротам, и издали, и из штрафной. Но удар Ористаньо из левой части штрафной Леали взял, а удар Николусси Кавильи издали - вытащил из-под перекладины. Также Перес замкнул контратаку неточно из хорошей позиции.

Второй тайм хозяева начали лучше. Бани умудрился замкнуть угловой из вратарской неточно, удар Пинамонти отбил Раду. Затем игра затихла, разве что команды обменялись плотными ударами, отбитыми вратарями. И вдруг Пинамонти и замену Корне оставили в штрафной, замена Экубан дважды находил их там, и оба забивали. Первый закрутил, второй прорвался к вратарю.

В 13-ти матчах лиги с Патриком Виейра "Дженоа" проиграла лишь трижды, выиграв пять и сыграв вничью пять. Более того - не пропускала в семи из них, чаще, чем любая другая команда за этот период. Потому и 11-ая в десяти очках над зоной вылета. А "Венеция" пропускала в 20-ти последних матчах, побеждала же в них лишь дважды. Потому и 19-ая в пяти очках под 17-ым местом.

В последний раз венецианцы не пропускали как раз от "Дженоа". В сентябре. В том матче Руслан Малиновский получил тяжелую травму. Сегодня он наконец-то вернулся в заявку. Но на поле в итоге не вышел. Виейра использовал все три слота для замен, но выполнил лишь четыре замены, не пять.