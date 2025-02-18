Поражение от Ромы стало последней каплей. Парма уволила главного тренера

"Парма" официально объявила о прекращении сотрудничества с главным тренером Фабио Пеккьей.

"После 110 игр справедливо отметить достигнутые цели, кульминацией которых стала историческая победа в сезоне Серии B 2023/24. Более двух лет, в течение которых тренер Пеккья и его команда оставили неизгладимый след в истории "желто-синих". Спасибо, Фабио", - сказано в пресс-релизе клуба.

После 25 туров "Парма" находится на 18-м месте в турнирной таблице Серии А. В последнем туре чемпионата Италии команда уступила "Роме" (0:1) Артема Довбика.



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