Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Поражение от Ромы стало последней каплей. Парма уволила главного тренера
Хотят выбраться из зоны вылета
Getty Images/Global Images Ukraine
"Парма" официально объявила о прекращении сотрудничества с главным тренером Фабио Пеккьей.
"После 110 игр справедливо отметить достигнутые цели, кульминацией которых стала историческая победа в сезоне Серии B 2023/24.
Более двух лет, в течение которых тренер Пеккья и его команда оставили неизгладимый след в истории "желто-синих". Спасибо, Фабио", - сказано в пресс-релизе клуба.
После 25 туров "Парма" находится на 18-м месте в турнирной таблице Серии А. В последнем туре чемпионата Италии команда уступила "Роме" (0:1) Артема Довбика.
Читайте такжеЭкс-тренер Малиновского может возглавить аутсайдера Серии А
Il percorso del Parma Calcio e di Fabio Pecchia si divide.— ???????????????????? ???????????????????????? ???????????????? (@1913parmacalcio) February 17, 2025
Dopo 110 partite è doveroso evidenziare i traguardi raggiunti, culminati con la storica vittoria del campionato di Serie B 2023/24. Oltre due anni in cui l'allenatore Fabio Pecchia e il suo staff hanno lasciato un… pic.twitter.com/hl9adiPunZ
Популярное сейчас
- Победа Барселоны, возвращение Малиновского, Ворскла арендует Евгения Пасича. Главные новости за 17 февраля
- Цыганык: Сейчас в УАФ идет история, чтобы "сбить" Реброва с поста вице-президента и тренера сборной
- Ворскла подписала одного из известных братьев-близнецов украиснкого футбола
- Главный тренер Ромы разъярен после судейства в матче с Порту
- Любовь на расстоянии: жена легенды футбола отказалась от жизни в Мексике
- Цыганык: Adidas бесплатно одевает только несколько сборных Украины – за остальные нужно платить