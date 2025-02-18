Начало спурта Ювентуса? Итоги 25-го тура Серии А

В 25-ом туре Серии А победила лишь одна команда из Топ-6. "Ювентус" выиграл Дерби Италии и наконец-то вышел на четвертое место. А как раз седьмая, восьмая, девятая и даже десятая команды лиги победили и сплющили турнирную таблицу. На 18-ом же месте после шести туров постоянной смены команд уже три тура подряд застряла "Парма". Из-за чего уволила главного тренера.

"Ювентус" - "Интер"

В феврале 2024-го года в 23-ем туре победа "Интера" над "Ювентусом" стала ключевой и открыла первому путь к Скудетто. В феврале 2025-го ключевой может стать победа "Ювентуса" над "Интером" в 25-ом туре. Причем не только в вопросе о Скудетто миланцев и о попадании туринцев в зону Лиги Чемпионов, но и в вопросе их развития на ближайшие годы.

Тьяго Мотта говорил о, возможно, важнейшем матче команды в сезоне. Победа в нем может принести "Ювентусу" уверенность не только в вопросе о зоне Лиги Чемпионов, но и в целом в пути Мотты, в его эре. Симоне Индзаги говорил о деликатном моменте в сезоне. Возможно, поражение в таком матче в такой момент может отобрать Скудетто у "Интера" и начать летом кадровую революцию.

"Юве" выиграл этот матч как часто выигрывал Дерби Италии в предыдущем десятилетии, когда выносил всю лигу. Страдал в первом тайме, но выдержал, не пропустил (и даже в итоге создал более опасные моменты, чем соперник), во втором тайме существенно добавил, много не создал, но один гол нашел и вновь не пропустил. Классический "Ювентус".

Он классический в последние недели, когда играет нестабильно, часто плохо, но выгрызает результаты. А если он стал таким - вся лига должна бояться. Голы на 82-ой, 89-ой, 90-ой, 92-ой минутах, камбек, этот сложный матч принесли ему уже три победы в лиге подряд, четыре победы во всех турнирах подряд. Обеих таких серий в течение одного сезона не было с января 2024-го года.

"Интер" же в очередной раз показывает неумение в нынешнем сезоне преуспеть в Топ-матче. Он ни разу за три матча во всех турнирах не переиграл "Милан", ни разу за два - "Ювентус", упустил выигрышный матч против "Наполи". Индзаги и игроки постоянно говорят о проблемах в Топ-матчах, признают, что делают в них недостаточно. Это может стоить им Скудетто.

Фабио Капелло заявляет, что в первом тайме "Интер" держал игру в руках и должен взять на себя ответственность за то, что не реализовал преимущество. Также приятно удивлен ментальной силой и голодом "Ювентуса" во втором тайме, отмечая, что такое видели в этом сезоне не часто, при этом давно не видит дух Скудетто в игроках "Интера".

Пожалуй, учитывая, что "Ювентус" выставил свой самый молодой стартовый состав на Дерби Италии за последние 30 лет, а "Интер" - свой самый возрастной, логично было увидеть голод и скорость "зебр" во втором тайме и усталость "змей". А вот провалы "змей" в атаке в первом тайме видеть нелогично. Чемпион провел много красивых атак, но запарывал их плохими ударами или пасами.

В итоге в матче он попал в створ ворот лишь дважды против восьми раз соперника.

Индзаги согласился с Капелло в плане вины "Интера" в нереализации преимущества в первом тайме. Отмечая, что никогда не видел столько хороших атак своих команд за тайм на "Алльянц Стадиум". Мотта же признал, что его игроки "слишком уважали "Интер" в первом тайме", что нервничают дома больше, чем в гостях. Но, разумеется, остался очень доволен реакцией во втором тайме.

После восьми гостевых побед в лиге подряд "Интер" не выиграл три последних таких матча - ничья и два поражения. После восьми побед и ничьей в девяти матчах лиги на всех полях "Интер" выиграл лишь один матч из четырех - ничья и два поражения. Потому никак не может выйти на первое место. "Ювентус" же выиграл три последних матча лиги. Потому и вышел наконец-то на четвертое.

"Лацио" - "Наполи"

Кроме "Ювентуса", главным победителем тура стал, как ни странно, "Наполи". Хотя не победил. Хотя сыграл в третий раз вничью в лиге подряд. Хотя в третьем матче лиги подряд вел в счете, но не удержал преимущество после всего одного такого матча в предыдущих 22-ух турах Серии А. Хотя во втором гостевом матче подряд подопечные Антонио Конте потеряли победу из-за пропущенного после 86-ой минуты.

Оправданий у них достаточно. Без всего левого фланга - Оливеры, Спинаццолы, Нереса - пришлось менять тактическую схему с 4-3-3 на 3-5-2, чем Конте был весьма недоволен. По ходу матча также пришлось менять центрального защитника Буонджорно на вингера Политано. И ведь сработало - новый игрок в стартовом составе Распадори забил и участвовал во втором голе, Политано также участвовал во втором.

Конте и говорил после матча о хорошей игре, о хорошем результате, о кадровых проблемах. О быстром возвращении после раннего пропущенного. О травме последнего левофлангового игрока - Мадзокки - во время матча, намекая, что из-за нее команда и пропустила в концовке (она и вправду пропустила из его зоны). О важной ничьей против команды, которой уже проиграл дважды в этом сезоне во всех турнирах.

В целом состав "Наполи" короткий, выдыхается, устал. В целом ничья в гостях у "Лацио" - хороший результат. Учитывая обстоятельства, критиковать Конте и его команду за эту 2:2 и вправду сложно. Тем более, что осталась лидером лиги и даже увеличила преимущество над "Интером".

Следует ли критиковать "Лацио"? Марко Барони весьма доволен игрой команды. Он не проиграл третий матч лиги подряд после тяжелого периода. И нельзя же было ожидать, что выиграет у "Наполи" три матча в сезоне подряд. У него также были кадровые проблемы - автогол сделал Марушич, не совсем здоровый. А другой не совсем здоровый - форвард Диа - вышел на замену и забил в концовке.



С другой стороны, "орлы" остаются лишь с тремя победами в последних восьми турах лиги. Против команд Топ-7 в сезоне в лиге - вообще лишь одна победа. Они позволили "Наполи" забить с двух ударов в створ ворот, с пяти в целом. И потеряли четвертое место.

"Аталанта" и "Фиорентина"

Две сильные команды, которым всегда чего-то не хватает. В нынешнем туре они не переиграли дома аутсайдеров и даже не забили им. Да даже не создали много, нанеся 14 ударов по воротам и пять - в створ - на двоих. "Фиорентина" после разгрома "Интера" (3:0) проиграла уже два матча подряд, "Аталанта" после 5:0 над "Вероной" не выиграла два подряд. Не выдерживают медных труб, причем не впервые.

"Аталанта" хотя бы четко отыграла в обороне, позволив лишь три удара по воротам. А Джан Пьеро Гасперини оправдывался серией травм и ротацией между матчами плей-офф Лиги Чемпионов. Лукман, Скамакка, Мальдини, Колашинац, Коссуну, Скальвини, Де Кетеларе, Де Роон, Эдерсон, Дзаппакоста, Белланова, Джимсити не играли в стартовом составе или вообще. Но даже без них нужно побеждать аутсайдера дома.

Ну а "Фиорентина" пропустила дважды с контратак, позволила "Комо" создать и другие моменты, кроме голов, сама же не создала ничего. Разительный контраст с предыдущим домашним матчем против "Интера". И ведь "фиалкам" не оправдаться ни травмами (отсутствовал главный форвард Кен, но ведь и оборона и центр поля не работали), ни усталостью (в Еврокубках в феврале они не играют).

"Аталанта" с двумя победами в восьми последних матчах лиги, "Фиорентина" - с тремя в последних 11-ти. Они отстают от своих целей. Первая - от борьбы за Скудетто, хотя Гасперини заявляет, что не отказывается от нее, вторая - от борьбы за зону Лиги Чемпионов, хотя Раффаэле Палладино заверяет, что не беспокоится и говорит об одном плохом матче. На самом деле таких много в последние месяцы.

"Милан", "Болонья", "Рома"

Преследователи Топ-6 свое задание выполнили. Хотя и победили лишь с разницей в один мяч, хотя "Милан" и "Рома" забили лишь один мяч аутсайдерам, а "Болонья" вырвала победу благодаря автоголу на 90-ой минуте. Главное - набрать три очка. Первые двое даже начали серию из двух побед в лиге, лишь вторую такую для "волков" с сентября и даже первую такую для "дьяволов" с того месяца.

Этим двоим еще и удалось сберечь силы между матчами плей-офф Еврокубков. Произвести ротацию, не выпуская с первых минут или вообще Леау, Пулишича, Дибалу, Анхелиньо, Довбика, Хуммельса. Леау в итоге вышел в начале второго тайма и сделал ассист, еще одна замена - Алекс Хименес - классно забросила ему мяч. А за "Рому" забил блестящим штрафным в стиле Дибалы его дублер Суле.

Можно критиковать "Рому" за совершенно невзрачную игру и всего один гол в ворота команды из зоны вылета, которая с 31-ой минуты играла вдесятером. Можно критиковать "Милан" за совершенно невзрачную игру и всего один гол в ворота команды, которая в предыдущем туре пропустила пять. Но в нынешней ситуации лучше просто записать три очка и двигаться дальше.

"Милан" одерживает уже третью победу в четырех последних матчах лиги при одной ничьей. Одерживает две победы в лиге подряд впервые с сентября. Не пропускает в двух матчах лиги подряд впервые с декабря. Сантьяго Хименес стает третьим игроком за последние 30 лет, забившим за него в двух первых матчах лиги после Андрея Шевченко и Пулишича.

"Рома" же не только побеждает в лиге в гостях трижды подряд впервые с марта, но и не пропускает в двух гостевых матчах лиги подряд впервые с сентября. Стает лишь второй командой в сезоне в лиге, кто не пропустил в гостях у "Пармы". Из 13-ти. Против всех на всех полях в лиге не проигрывает девятый матч подряд при шести победах и трех ничьих.

"Болонья" в Еврокубках уже не играет. Но ее соперником был не аутсайдер, а середняк "Торино". Не проигравший в предыдущих семи матчах лиги (в том числе "Аталанте", "Ювентусу" и "Фиорентине"), всегда неудобный для грандов. В матче против такого нужно не надеяться на яркую игру и/или уверенную победу, а просто брать три очка любым путем. Даже если это автогол на 90-ой минуте.

Благодаря дублю Ндоя и этому автоголу Бираги "Болонья" одерживает третью победу в семи последних матчах лиги при четырех ничьих и продолжает преследование.

Другие

"Удинезе" и "Дженоа" поддержали порыв команд с 7-9 мест, победили и продолжили борьбу за место в Топ-10. Причем они как раз победили с разницей более одного мяча и не пропустив. Дома, против аутсайдеров. Фриуланцы вообще не испытывали никаких проблем против "Эмполи", а генуэзцы долго играли на равных с "Венецией", но забили ей дважды в концовке.

Среди аутсайдеров положительный тур для "Кальяри", выстоявшего в Бергамо, и даже без каких-то сверхусилий, и "Комо", победившего во Флоренции, причем также без сверхусилий. Последний заработал компенсацию за крайне обидные поражения от "Милана", "Аталанты" и "Ювентуса" в последние недели. Первый же подтвердил гостевую ничью с "Миланом" 11-го января.

"Монца" в первом матче второй каденции Алессандро Несты, вернувшегося после семи туров дома, прервала серию из четырех поражений. Но лишь ничьей дома против такого же аутсайдера "Лечче". Причем именно "Лечче" по опасным моментам должен был побеждать. Вряд ли особо положительный результат для обеих команд.

Четыре аутсайдера проиграли. Причем если "Верона" и "Парма" серьезно боролись, то "Эмполи" не сопротивлялся, а "Венеция" уже в который раз в сезоне упустила ничейный матч в концовке. При этом свою работу потерял как раз тренер "Пармы" - Фабио Пеккья уволен. После всего одного очка в шести турах, хотя во всех шести его команда боролась и была близка к лучшему результату.

Лучший игрок тура - Дан Ндой ("Болонья"). Семь ударов по воротам, из них - два гола

Прорыв тура - "Болонья". Камбек с автоголом соперника на 90-ой минуте

Разочарование тура - "Фиорентина". Разгрома "Интера" будто и не было

Лучший вратарь тура - Стефано Турати ("Монца"). Вытащил ничью

Лучший тренер тура - Сеск Фабрегас ("Комо"). Уверенно переиграл "Фиорентину"

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Наполи" 25 17 5 3 41-19 56 2 "Интер" 25 16 6 3 58-24 54 3 "Аталанта" 25 15 6 4 54-26 51 4 "Ювентус" 25 11 13 1 42-21 46 5 "Лацио" 25 14 4 7 47-34 46 6 "Фиорентина" 25 12 6 7 41-27 42 7 "Милан" 24 11 8 5 36-24 41 8 "Болонья" 24 10 11 3 38-29 41 9 Рома 25 10 7 8 36-29 37 10 "Удинезе" 25 9 6 10 32-37 33 11 "Дженоа" 25 7 9 9 24-33 30 12 "Торино" 25 6 10 9 27-31 28 13 Комо 25 6 7 12 30-40 25 14 "Кальяри" 25 6 7 12 26-39 25 15 Лечче 25 6 7 12 18-41 25 16 Верона 25 7 2 16 26-54 23 17 "Эмполи" 25 4 9 12 22-38 21 18 "Парма" 25 4 8 13 30-45 20 19 Венеция 25 3 7 15 22-41 16 20 Монца 25 2 8 15 21-39 14

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