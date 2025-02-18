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Хулен Лопетеги рассказал о переговорах с Миланом по поводу должности главного тренера

Италия
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Он также поделился мыслями относительно их матча с "Фейеноордом"

Хулен Лопетеги рассказал о переговорах с Миланом по поводу должности главного тренера

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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23 мая Хулен Лопетеги подписал контракт с "Вест Хэмом". На следующий день Паулу Фонсека возглавил "Милан". Однако уже 30 декабря португалец был уволен, а через неделю та же участь постигла испанца.

Однако сначала именно Лопетеги был главным претендентом на тренерский пост "россонери". Однако вмешались фанаты, и руководство клуба изменило курс. В интервью La Gazzetta dello Sport тренер рассказал о переговорах с "Миланом".

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"Когда "Милан" обратился ко мне, я был в восторге. Большой клуб с богатой историей, а Серия А всегда завораживала своим коллективным подходом. Арриго Сакки повлиял на мое видение игры, я изучал его тактику и даже познакомился с ним. Переговоры шли хорошо, но неожиданно остановились. Причины? Это не мне комментировать", - говорит Лопетеги.

Специалист также высказал свое мнение относительно матча "Милан" - "Фейенорд".

"В Лиге чемпионов нет простых матчей. "Фейенорд" сменил тренера, потерял Хименеса, но остался крепкой командой, что мы увидели в первой игре. Однако "Милан" имеет все, чтобы перевернуть ситуацию", - говорит Лопетеги.

Напомним, что поединок состоится 18-го февраля в 19:45 по киевскому времени. Первый матч завершился победой "Фейеноорда" со счетом 1:0.

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Источник:
La Gazzettaa dello Sport
Опубликовал: Алексей Полищук
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