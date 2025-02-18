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Экс-защитник Интера и Ромы возглавил одного из аутсайдеров Серии А
Непростая задача предстоит
Getty Images/Global Images Ukraine
"Парма" официально представила Кристиана Киву в качестве нового главного тренера.
По информации СМИ, румынский специалист заключил с итальянским клубом трудовое соглашение до июня 2026 года.
В течение игровой карьеры Киву прославився выступлениями за "Интер", "Рому" и "Аякс". Также Кристиан уже успел с 2018 по 2024 годы поработать наставником в академии "нерадзурри".
Ранее "Парма" уволила с тренерского мостика Фабио Пеккью. Сейчас "крестоносцы" занимают 18-е место в таблице Серии А.
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Il comunicato ➡️ https://t.co/vrV3HZk7v3#ForzaParma pic.twitter.com/7dyKjrEDE5
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