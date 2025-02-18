Экс-защитник Интера и Ромы возглавил одного из аутсайдеров Серии А

"Парма" официально представила Кристиана Киву в качестве нового главного тренера.

По информации СМИ, румынский специалист заключил с итальянским клубом трудовое соглашение до июня 2026 года.

В течение игровой карьеры Киву прославився выступлениями за "Интер", "Рому" и "Аякс". Также Кристиан уже успел с 2018 по 2024 годы поработать наставником в академии "нерадзурри".

Ранее "Парма" уволила с тренерского мостика Фабио Пеккью. Сейчас "крестоносцы" занимают 18-е место в таблице Серии А.