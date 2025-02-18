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Ювентус хочет продлить аренду Коло Муани в следующем сезоне
Об этом пишет издание TuttoSport
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Ювентус" планирует продолжить сотрудничество с французским нападающим Рандалем Коло Муани, который зимой был арендован у "ПСЖ". Об этом сообщает издание TuttoSport.
Итальянцы планируют предложить "ПСЖ" новое арендное соглашение на следующий сезон. Ориентировочная стоимость аренды составит 5-6 миллионов евро. Важнейшим пунктом потенциального договора станет опция обязательного выкупа Коло Муани за 50 миллионов евро.
Рандаль в текущем сезоне сыграл 19 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 2 результативных передачи.
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