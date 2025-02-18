Ювентус хочет продлить аренду Коло Муани в следующем сезоне

"Ювентус" планирует продолжить сотрудничество с французским нападающим Рандалем Коло Муани, который зимой был арендован у "ПСЖ". Об этом сообщает издание TuttoSport.

Итальянцы планируют предложить "ПСЖ" новое арендное соглашение на следующий сезон. Ориентировочная стоимость аренды составит 5-6 миллионов евро. Важнейшим пунктом потенциального договора станет опция обязательного выкупа Коло Муани за 50 миллионов евро.

Рандаль в текущем сезоне сыграл 19 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 2 результативных передачи.