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Бывший тренер Шахтера возглавил клуб из Серии Б
Паоло Бьянко стал новым главным тренером "Фрозиноне"
Фото: Frosinonecalcio
Один из экс-ассистентов Роберто Де Дзерби в донецком "Шахтере" Паоло Бьянко возглавил "Фрозиноне", сообщает официальный сайт клуба.
Контракт 47-летнего специалиста рассчитан до 30 июня 2025 года.
Бьянко начал работать с Роберто Де Дзерби в 2019 году в "Сассуоло", затем продолжил сотрудничество в "Шахтере". После начала полномасштабной войны в 2022 году итальянские тренеры покинули донецкий клуб.
После ухода из "Шахтера" Бьянко и Де Дзерби пошли своими путями. В кампании 2022/23 Бьянко входил в тренерский штаб Массимилиано Аллегри в "Ювентусе", а в прошлом сезоне возглавлял "Модену".
"Фрозиноне" в настоящий момент играет во втором по силе итальянском дивизионе – Серии Б.
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