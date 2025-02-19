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Бывший тренер Шахтера возглавил клуб из Серии Б

Италия
Обновлено

Паоло Бьянко стал новым главным тренером "Фрозиноне"

Бывший тренер Шахтера возглавил клуб из Серии Б

Фото: Frosinonecalcio

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Один из экс-ассистентов Роберто Де Дзерби в донецком "Шахтере" Паоло Бьянко возглавил "Фрозиноне", сообщает официальный сайт клуба.

Контракт 47-летнего специалиста рассчитан до 30 июня 2025 года.

Бьянко начал работать с Роберто Де Дзерби в 2019 году в "Сассуоло", затем продолжил сотрудничество в "Шахтере". После начала полномасштабной войны в 2022 году итальянские тренеры покинули донецкий клуб.

После ухода из "Шахтера" Бьянко и Де Дзерби пошли своими путями. В кампании 2022/23 Бьянко входил в тренерский штаб Массимилиано Аллегри в "Ювентусе", а в прошлом сезоне возглавлял "Модену".

"Фрозиноне" в настоящий момент играет во втором по силе итальянском дивизионе – Серии Б.

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Фрозиноне Паоло Бьянко
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Источник:
Frosinonecalcio
Опубликовал: Алина Ерофеева
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