Штраф и трансфер. Милан накажет защитника за удаление, которое привело к вылету из Лиги чемпионов

"Милан" намерен серьезно наказать своего защитника за удаление, которое привело к вылету из Лиги чемпионов.

Левый фулбек "россонери" Тео Эрнандес подвел свою команду, получив две абсолютно нелепые желтые карточки за фол и симуляцию в матче с "Фейеноордом" (1:1), чем существенно снизил шансы своей команды на успех.

Как сообщило издание La Gazzetta dello Sport, руководство "Милана" не получит 11 миллионов евро призовых. В таком случае клуб оштрафует своего игрока за неподобающее поведение. Кроме того "россонери" попытаются продать Тео Эрнандеса летом, если им не удастся договориться с ним о продолжении сотрудничества. Его контракт рассчитан до 2026 года.

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В текущем сезоне Тео Эрнандес провел 34 матча на клубном уровне, отметившись 4 голами и 5 ассистами. По версии известного сайта Transfermarkt, его стоимость оценивается в 50 миллионов евро.