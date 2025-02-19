Известный одноклубник Малиновского может покинуть Дженоа

Как сообщает CalcioMercato, Марио Балотелли готовится покинуть "Дженоа".

От возвращения Марио Балотелли в Серию A ждали многое как болельщики, так и сам игрок. Однако все сложилось не так, как предполагалось. Нападающий присоединился к "Дженоа" осенью как свободный агент, но новый тренер команды Патрик Виейра решил не рассчитывать на Марио.

Уже несколько недель руководство клуба открыто заявляет, что лучшим решением будет расставание с Балотелли. Сам футболист ждал соответствующих предложений, но пока что никакой конкретики не было. Однако ситуация может измениться в ближайшие дни.

Некоторые чемпионаты еще имеют открытые трансферные окна, и именно они могут заинтересовать Балотелли. Среди потенциальных вариантов - чемпионаты Бразилии и МЛС.

Трансферное окно в Бразилии будет открытым до 28 февраля, а в Канаде и США - до 23 апреля. Сейчас речь идет лишь о предварительных запросах без конкретных предложений, но интерес к игроку есть.

Добавим, что в этом сезоне 34-летний Балотелли отыграл лишь 56 минут за "Дженоа" во всех турнирах.