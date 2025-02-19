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Нападающий Аталанты планирует уйти из клуба летом 2025 года
А ведь он вчера был одним из лучших
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Аталанты" планирует уйти из клуба летом 2025 года.
Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что нападающий Адемола Лукман планирует покинуть итальянский клуб летом. Это было ещё запланировано прошлым летом и трансфер состоится в этом году.
Адемола Лукман в "Аталанте" играет с 2022-го года, перейдя из "РБ Лейпцига" за 9,35 млн евро. За итальянский клуб нигериец сыграл в 106-ти матчах, в которых забил 47 голов и отдал 23 голевые передачи.
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В этом сезоне Лукман сыграл в 28-ми матчах за "Аталанту" во всех турнирах. На его счету 15 голов и 7 голевых передач.
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