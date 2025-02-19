Нападающий "Аталанты" планирует уйти из клуба летом 2025 года.

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что нападающий Адемола Лукман планирует покинуть итальянский клуб летом. Это было ещё запланировано прошлым летом и трансфер состоится в этом году.

Адемола Лукман в "Аталанте" играет с 2022-го года, перейдя из "РБ Лейпцига" за 9,35 млн евро. За итальянский клуб нигериец сыграл в 106-ти матчах, в которых забил 47 голов и отдал 23 голевые передачи.

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В этом сезоне Лукман сыграл в 28-ми матчах за "Аталанту" во всех турнирах. На его счету 15 голов и 7 голевых передач.