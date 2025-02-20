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Ювентус следит за лидером Аталанты

Италия

Он не останется после оскорбления от Гасперини

Ювентус следит за лидером Аталанты

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Как сообщает журналист Николо Скира, "Ювентус" в последние недели проявлял интерес к нападающему "Аталанты" Адемоле Лукману.

Лукман хочет покинуть "Аталанту", особенно учитывая недавнюю публичную критику от Гасперини из-за пенальти. Клуб также готов рассмотреть продажу звезды.

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Известно, что в январе спортивный директор туринцев Кристиано Джунтоли встречался с агентом Фаусто Д'Амико в ресторане в Бергамо, чтобы получить информацию о вингере.

Добавим, что в этом сезоне Лукман сыграл в 28-ми матчах за "Аталанту" во всех турнирах. На его счету 15 голов и 7 голевых передач.

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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Алексей Полищук
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