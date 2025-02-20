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Клуб АПЛ уже связался с Миланом, чтобы узнать условия трансфера их звезды

Италия

Защитник может сменить клуб

Клуб АПЛ уже связался с Миланом, чтобы узнать условия трансфера их звезды

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Кажется, Тео Эрнандес проводит последние месяцы в составе "россонери". Игрок в последнее время вызывает сомнения у руководства "Милана". Это привлекло внимание "Ман Юнайтед", который ищет усиление для левого фланга обороны.

На "Сан-Сиро" все больше склоняются к тому, что цикл Эрнандеса в команде завершается. Несмотря на его скорость и атакующий потенциал, нестабильность в игре заставляет руководство рассматривать вариант с его продажей. Отношения с болельщиками тоже далеки от идеальных, что только способствует открытости клуба к предложениям в ближайшее трансферное окно.

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"Манчестер Юнайтед", который переживает перестройку под руководством Рубена Аморима, видит во французском фулбеке идеальное усиление состава. Контракт Тео с "Миланом" действует до 2026 года, но клуб готов рассмотреть предложения, чтобы получить значительную сумму от его трансфера.

"Красные дьяволы" внимательно следят за ситуацией и могут стать новым местом продолжения карьеры для защитника.

Добавим, что в этом сезоне 27-летний француз провел 34 матча за "Милан" во всех турнирах, забив 4 гола и отдав 5 ассистов.

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Манчестер Юнайтед Милан Тео Эрнандес
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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Алексей Полищук
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