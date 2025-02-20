Спортдир Ювентуса уверяет, что звездный новичок останется в команде на следующий сезон

Спортивный директор туринского "Ювентуса" Кристиано Джунтоли прокомментировал ситуацию с подписанием нападающего Рандаля Коло Муани из "Пари Сен-Жермен" на постоянной основе после окончания его срока аренды.

"Я могу гарантировать, что Рандаль Коло Муани очень рад находиться в "Ювентусе". Мы хотим сохранить его, и он хочет остаться. Мы уверены в этом. Он серьезно повлиял на игру команды".

"Наши отношения с "ПСЖ" замечательные, поэтому мы попытаемся сохранить его на следующий сезон. Мы уверены в том, что нам удастся это сделать", — сказал Джунтоли для Amazon Prime Video Italia.