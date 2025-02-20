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Спортдир Ювентуса уверяет, что звездный новичок останется в команде на следующий сезон

Италия

Форвард очень хорошо проявил себя

Спортдир Ювентуса уверяет, что звездный новичок останется в команде на следующий сезон

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Спортивный директор туринского "Ювентуса" Кристиано Джунтоли прокомментировал ситуацию с подписанием нападающего Рандаля Коло Муани из "Пари Сен-Жермен" на постоянной основе после окончания его срока аренды.

"Я могу гарантировать, что Рандаль Коло Муани очень рад находиться в "Ювентусе". Мы хотим сохранить его, и он хочет остаться. Мы уверены в этом. Он серьезно повлиял на игру команды".

"Наши отношения с "ПСЖ" замечательные, поэтому мы попытаемся сохранить его на следующий сезон. Мы уверены в том, что нам удастся это сделать", — сказал Джунтоли для Amazon Prime Video Italia.

Добавим, что Рандаль Коло Муани успел провести 6 матчей за "Ювентус", в которых он забил 5 голов и отдал один ассист.

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Ювентус (Турин) Пари Сен-Жермен Кристиано Джунтоли Рандаль Коло Муани
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Источник:
Tuttomercatoweb.com
Опубликовал: Андрей Журба
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