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Лидер Милана хочет покинуть клуб, если Сержиу Консейсау останется тренером

Италия

Отношения испорчены

Лидер Милана хочет покинуть клуб, если Сержиу Консейсау останется тренером

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Как сообщает итальянское издание La Repubblica, вингер "Милана" Кристиан Пулишич больше не имеет хороших отношений с главным тренером Сержиу Консейсау и уже выразил желание покинуть клуб в летнее трансферное окно, если португалец останется на посту.

Напряжение в "Милане" растет, особенно после вылета из Лиги чемпионов в матче против "Фейеноорда". По информации La Repubblica, недовольство Пулишича связано с конфликтом, произошедшим еще в январе – после поражения от загребского "Динамо" в заключительном матче группового этапа ЛЧ. Сообщается, что тогда между американцем и Консейсау произошла острая словесная перепалка.

Согласно источнику, отношения между Пулишичем и тренером окончательно испортились, и теперь футболист готов уйти, если Консейсау останется в команде на сезон 2025/26.

Тренер подписал контракт с "Миланом" до июня 2026 года, однако клуб имеет опцию расторжения соглашения летом 2025-го. Португалец не останется в команде, если не выведет ее в Лигу чемпионов 2025/26.

Добавим, что в этом сезоне 26-летний Пулишич забил 12 голов и отдал 9 ассистов в 33 матчах за "Милан" во всех турнирах.

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Сержиу Консейсау Милан Кристиан Пулишич
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Источник:
La Repubblica
Опубликовал: Алексей Полищук
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