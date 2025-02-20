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Итальянский ТОП-клуб почти на месяц лишился основного вратаря

Италия

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Итальянский ТОП-клуб почти на месяц лишился основного вратаря

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Итальянский ТОП-клуб почти на месяц лишился основного вратаря

"Интер" сообщил, что клубный вратарь Ян Зоммер сломал большой палец правой руки.

"Сегодня утром Янн Зоммер прошел клинические обследования. Обнаружен перелом головки проксимальной фаланги большого пальца правой руки.

Вид дальнейшей терапии будет определен в ближайшие несколько дней", - написали в клубе.

Вероятнее всего, Зоммер вернётся на поле через 4 недели. Портал TransferMarkt пишет, что голкипер выбыл до 15 марта и пропустит 4 матча "Интера".

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В этом сезоне Ян Зоммер сыграл в 35-ти матчах "Интера". Он пропустил 28 голов и сохранил ворота "сухими" в 19-ти матчах.

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Интер (Милан) Ян Зоммер
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Источник:
Inter
Опубликовал: Владислав Прийменко
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