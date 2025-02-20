Лидер Милана опроверг слухи об уходе из команды

Вингер Кристиан Пулишич опроверг слухи о своем конфликте с главным тренером "Милана" Сержиу Консейсаном и о желании покинуть клуб.

"У меня никогда не было никаких споров или проблем с тренером, и я никогда не просил покинуть "Милан". Я очень счастлив здесь и хочу продолжать работать в этом клубе, несмотря на неприемлемые фейковые новости обо мне.

Мы продолжаем вместе бороться за "Милан", - сказал игрок.