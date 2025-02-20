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Лидер Милана опроверг слухи об уходе из команды
Пулишич останется в Милане
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер Кристиан Пулишич опроверг слухи о своем конфликте с главным тренером "Милана" Сержиу Консейсаном и о желании покинуть клуб.
"У меня никогда не было никаких споров или проблем с тренером, и я никогда не просил покинуть "Милан". Я очень счастлив здесь и хочу продолжать работать в этом клубе, несмотря на неприемлемые фейковые новости обо мне.
Мы продолжаем вместе бороться за "Милан", - сказал игрок.
Добавим, что Кристиан в текущем сезоне сыграл 33 матча, в которых забил 12 голов и отдал 9 ассистов.
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