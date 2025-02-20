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Итальянский журналист назвал сроки отсутствия защитника Ювентуса
Травмировался в матче Лиги Чемпионов
Фото - Сайт Ювентуса - www.juventus.com
Итальянский журналист назвал сроки отсутствия защитника "Ювентуса".
Журналист La Gazzetta dello Sport Джованни Альбанесе сообщил, что Ренату Вейга выбыл на срок до трёх недель.
У португальского футболиста диагностировано поражение сухожилия тонкой подошвенной мышцы правой ноги.
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В этом сезоне Вейга провёл 5 матчей за "Ювентус". Футболист перешёл на правах аренды из "Челси".
Напомним, что Ренату Вейга в матче Лиги Чемпионов против "ПСВ" покинул поле на 12-й минуте из-за повреждения.
"Ювентус" вылетел из розыгрыша Лиги Чемпионов после поражения "ПСВ" по итогу двух матчей.
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