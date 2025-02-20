Защитник Ромы: Приход Раньери принес спокойствие и умиротворение

Защитник "Ромы" Джанлука Манчини высказался о главном тренере Клаудио Раньери перед матчем ЛЕ против "Порту".

"Приход Раньери принес спокойствие и умиротворение, даже если результаты первых нескольких матчей были не самыми лучшими. Лично я, когда увидел, как менеджер вошел в раздевалку, вздохнул с облегчением, просто глядя на него, ведь у него была фантастическая карьера. И когда ты видишь его, то думаешь: "Он здесь, и мы имеем спокойствие".

Это основа любого успеха в спорте, и это то, что он принес. Это отражается на всей группе и проявляется в том, как мы выступаем в этот период", - сказал игрок.