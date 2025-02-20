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Боруссия Д продолжила сотрудничество со своим талантливым вингером

Италия

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Боруссия Д продолжила сотрудничество со своим талантливым вингером

Borussia Dortmund

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"Боруссия Д" объявила о подписании нового контракта с левым вингером Альмугером Кабаром.

18-летний игрок заключил с немецким клубом соглашение, которое рассчитано до 30 июня 2028 года.

Кабар в текущем сезоне сыграл 15 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

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Источник:
Borussia Dortmund
Опубликовал: Екатерина Власова
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