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Боруссия Д продолжила сотрудничество со своим талантливым вингером
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Borussia Dortmund
"Боруссия Д" объявила о подписании нового контракта с левым вингером Альмугером Кабаром.
18-летний игрок заключил с немецким клубом соглашение, которое рассчитано до 30 июня 2028 года.
Кабар в текущем сезоне сыграл 15 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.
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Источник:Borussia Dortmund
Опубликовал: Екатерина Власова
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