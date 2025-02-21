Опытный хавбек Милана может покинуть клуб летом

Опытный полузащитник итальянского "Милана" может покинуть клуб летом.

Как сообщил журналист Николо Скира, 29-летний Рубен Лофтус-Чик является одним из нескольких игроков "россонери", который может покинуть клуб в летнее трансферное окно, поскольку он больше не является ключевой фигурой команды и не входит в планы руководства и тренерского штаба на будущее.

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Напомним, что его действующий контракт с клубом действует до конца июня 2027 года.

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В нынешнем сезоне Рубен Лофтус-Чик провел 21 матч в составе "россонери" во всех турнирах, отметившись лишь одним ассистом. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.