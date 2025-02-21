  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Милан определил кандидатов на замену Тео Эрнандесу
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Милан определил кандидатов на замену Тео Эрнандесу

Италия

"Россонери" ищут нового левого защитника на следующий сезон.

Милан определил кандидатов на замену Тео Эрнандесу

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Будущее Тео Эрнандеса в "Милане" остается под вопросом. Клуб решил выслушать предложения по французскому фулбеку в летнее трансферное окно из-за невозможности улучшить его контракт.

Понимая, что его уход является вполне реальным сценарием, руководство уже начало оценивать варианты для его замены, и два имени стали главными кандидатами.

Нуну Тавареш. 25-летний португалец играет за "Лацио" на правах аренды из "Арсенала", но в соглашении предусмотрена обязательная опция выкупа. Его выступления в Серии A привлекли внимание "Милана", ведь он стал ключевым игроком римского клуба, записав на свой счет 8 ассистов в 18 матчах. Опыт в итальянском футболе и способность активно подключаться к атаке делают его интересным вариантом для усиления левого фланга.

Максим Де Кюйпер. 24-летний защитник имеет действующий контракт с "Брюгге" до 2028 года, но его форма привлекла внимание клубов за пределами Бельгии. Он отметился 1 голом и 5 ассистами в 37 матчах, а сбалансированная игра в обороне и атаке делает его реальным кандидатом на замену Тео в случае его продажи.

Добавим, что в этом сезоне 27-летний Эрнандес провел 34 матча за "Милан" во всех турнирах, забив 4 гола и отдав 5 ассистов.

Читайте такжеКлуб АПЛ уже связался с Миланом, чтобы узнать условия трансфера их звездыЧитайте такжеЗащитник Милана извинился перед болельщиками клуба за вылет из Лиги Чемпионов
По теме
yellow-arrow
Защитник Интера говорит, что теперь они чувствуют больше ответственности в Лиге чемпионов
yellow-arrow
Консейсау на выход? Летом Милан может возглавить экс-тренер Челси и Ювентуса
yellow-arrow
Нидерландский топ-клуб зимой не продал своего футболиста лидеру Серии А
Милан Тео Эрнандес Нуну Тавареш
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fichajes
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости