Милан определил кандидатов на замену Тео Эрнандесу

Будущее Тео Эрнандеса в "Милане" остается под вопросом. Клуб решил выслушать предложения по французскому фулбеку в летнее трансферное окно из-за невозможности улучшить его контракт.

Понимая, что его уход является вполне реальным сценарием, руководство уже начало оценивать варианты для его замены, и два имени стали главными кандидатами.

Нуну Тавареш. 25-летний португалец играет за "Лацио" на правах аренды из "Арсенала", но в соглашении предусмотрена обязательная опция выкупа. Его выступления в Серии A привлекли внимание "Милана", ведь он стал ключевым игроком римского клуба, записав на свой счет 8 ассистов в 18 матчах. Опыт в итальянском футболе и способность активно подключаться к атаке делают его интересным вариантом для усиления левого фланга.

Максим Де Кюйпер. 24-летний защитник имеет действующий контракт с "Брюгге" до 2028 года, но его форма привлекла внимание клубов за пределами Бельгии. Он отметился 1 голом и 5 ассистами в 37 матчах, а сбалансированная игра в обороне и атаке делает его реальным кандидатом на замену Тео в случае его продажи.

Добавим, что в этом сезоне 27-летний Эрнандес провел 34 матча за "Милан" во всех турнирах, забив 4 гола и отдав 5 ассистов.