  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Нидерландский топ-клуб зимой не продал своего футболиста лидеру Серии А
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Нидерландский топ-клуб зимой не продал своего футболиста лидеру Серии А

Италия

Теперь он будет играть в плей-офф Лиги чемпионов

Нидерландский топ-клуб зимой не продал своего футболиста лидеру Серии А

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нидерландский топ-клуб во время зимнего трансферного окна не продал своего футболиста лидеру Серии А.

Согласно информации от журналиста Николо Скиры, 25-летний Ноа Ланг был очень близок к тому, чтобы стать игроком "Наполи". В январе вингер согласовал условия личного контракта до 2029 года с зарплатой в почти два миллиона евро в год, однако "ПСВ" отклонил заявку от "партенопейцев" на 25 миллионов евро, решив сохранить ключевого нападающего на вторую часть сезона.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Добавим, что в этом сезоне Ноа Ланг забил 7 голов и отдал 10 ассистов в 31 матче за клуб во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.

По теме
yellow-arrow
Защитник Интера говорит, что теперь они чувствуют больше ответственности в Лиге чемпионов
yellow-arrow
Консейсау на выход? Летом Милан может возглавить экс-тренер Челси и Ювентуса
yellow-arrow
Милан определил кандидатов на замену Тео Эрнандесу
ПСВ (Эйндховен) Милан Ноа Ланг
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости