Нидерландский топ-клуб зимой не продал своего футболиста лидеру Серии А

Нидерландский топ-клуб во время зимнего трансферного окна не продал своего футболиста лидеру Серии А.

Согласно информации от журналиста Николо Скиры, 25-летний Ноа Ланг был очень близок к тому, чтобы стать игроком "Наполи". В январе вингер согласовал условия личного контракта до 2029 года с зарплатой в почти два миллиона евро в год, однако "ПСВ" отклонил заявку от "партенопейцев" на 25 миллионов евро, решив сохранить ключевого нападающего на вторую часть сезона.

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Добавим, что в этом сезоне Ноа Ланг забил 7 голов и отдал 10 ассистов в 31 матче за клуб во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.