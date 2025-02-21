Консейсау на выход? Летом Милан может возглавить экс-тренер Челси и Ювентуса

Итальянский "Милан" снова ожидают перемены. По завершении этого сезона, как сообщает издание Milan Press, может смениться руководство и тренерский штаб клуба.

На роль спортивного директора претендует Фабио Паратичи, который ранее работал на аналогичной должности в туринском "Ювентусе" и лондонском "Тоттенхэме". Сейчас он отстранен от футбола как раз до июля 2025 года.

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В случае, если Паратичи будет работать с "россонери", в команде может смениться главный тренер. С его назначением связывают имя Маурицио Сарри. 66-летний итальянский специалист имеет богатый тренерский опыт, в том числе в Италии, где он работал с "Лацио", "Ювентусом" и "Наполи". Также напомним, что Сарри ранее возглавлял лондонский "Челси".

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Заметим, что на данный момент "Милан" находится на седьмом месте в турнирной таблице Серии А, набрав 41 очко за 24 матча в чемпионате Италии. Недавно "россонери" вылетели из Лиги чемпионов на этапе стыковых матчей от "ПСВ".