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Будущее Тьяго Мотты в Ювентусе зависит от Лиги чемпионов
Старая синьора вылетела из еврокубка, но попытается попасть туда в следующем сезоне
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Будущее главного тренера туринского "Ювентуса" Тьяго Мотты в клубе зависит от Лиги чемпионов.
Как сообщил журналист Николо Скира, 42-летний итальянский специалист может потерять работу, если "бьянконери" не сможет занять место в четверке лучших команд Италии в этом сезоне Серии А, которое гарантирует попадание в Лигу чемпионов на сезон 2025/26.
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Добавим, что "Ювентус" занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 46 очков в 25 матчах.
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Источник:Nicolo Schira
Опубликовал: Андрей Журба
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