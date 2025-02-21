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Будущее Тьяго Мотты в Ювентусе зависит от Лиги чемпионов

Италия

Старая синьора вылетела из еврокубка, но попытается попасть туда в следующем сезоне

Будущее Тьяго Мотты в Ювентусе зависит от Лиги чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Будущее главного тренера туринского "Ювентуса" Тьяго Мотты в клубе зависит от Лиги чемпионов.

Как сообщил журналист Николо Скира, 42-летний итальянский специалист может потерять работу, если "бьянконери" не сможет занять место в четверке лучших команд Италии в этом сезоне Серии А, которое гарантирует попадание в Лигу чемпионов на сезон 2025/26.

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Добавим, что "Ювентус" занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 46 очков в 25 матчах.

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Ювентус (Турин) Лига чемпионов Серия А Тьяго Мотта
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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Андрей Журба
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