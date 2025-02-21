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Ювентус выставил цену за своего звездного футболиста
Дешевле, чем покупали
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, "Ювентус" планирует продать Душана Влаховича в конце сезона.
Туринский клуб потребует от потенциальных покупателей 25-30 миллионов евро за сербского форварда. Хотя стоит добавить, что авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего игрока в 60 миллионов.
Причина такого снижения цены довольно проста - контракт Влаховича с "Ювентусом" действует до 2026 года, и по этому соглашению он получает 12 миллионов евро в год. Однако серб уже несколько недель не входит в планы Тьяго Мотты.
Напомним, что зимой 2022 года "Ювентус" приобрел нападающего у "Фиорентины" за 83,5 миллиона евро. В нынешнем сезоне Влахович провел 30 матчей во всех турнирах, забив 13 голов и отдав 2 ассиста.
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