Ювентус выставил цену за своего звездного футболиста

Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, "Ювентус" планирует продать Душана Влаховича в конце сезона.

Туринский клуб потребует от потенциальных покупателей 25-30 миллионов евро за сербского форварда. Хотя стоит добавить, что авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего игрока в 60 миллионов.

Причина такого снижения цены довольно проста - контракт Влаховича с "Ювентусом" действует до 2026 года, и по этому соглашению он получает 12 миллионов евро в год. Однако серб уже несколько недель не входит в планы Тьяго Мотты.

Напомним, что зимой 2022 года "Ювентус" приобрел нападающего у "Фиорентины" за 83,5 миллиона евро. В нынешнем сезоне Влахович провел 30 матчей во всех турнирах, забив 13 голов и отдав 2 ассиста.