Главный тренер Милана: Теперь каждый матч дня нас - это финал ЛЧ

Сержиу Консейсау провел пресс-конференцию накануне матча против "Торино". После вылета из Лиги чемпионов "россонери" сосредоточены на чемпионате и ключевой игре, которая поможет в борьбе за еврокубки в следующем сезоне.

"Это очень важный матч против непростого соперника, который в 2025 году проиграл лишь "Болонье". Мы должны сконцентрироваться на этой игре, подойти к ней так, как будто это финал Лиги чемпионов. Все оставшиеся матчи этого сезона имеют такое же значение", - сказал Консейсау.

Он также рассказал о настроении в команде после вылета из Лиги чемпионов.

"Я вижу, что команда сосредоточена на следующем матче. Мы знали, что сильнее "Фейеноорда", хорошо подготовились, но решающими стали детали. Футбол - это простая вещь, но для совершенствования всех аспектов нужно много работы. Мы должны продолжать работать, даже если времени мало - это также зависит от нас. Теперь надо думать о финише в топ-4 и Кубке Италии. Я вижу, что ребята готовятся должным образом", - говорит Консейсау.

Напомним, что сейчас "Милан" занимает 7 место в турнирной таблице чемпионата Италии с 41 очком.