  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Серия А. Удинезе приближается к Роме вплотную
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Серия А. Удинезе приближается к Роме вплотную

Италия
Обновлено

Трудная победа со скандального пенальти

Серия А. Удинезе приближается к Роме вплотную

Getty Images/Global Images Ukraine

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Серия А. 26-й тур

Лечче. "Виа Дель Маре"

"Лечче" - "Удинезе" 0:1

Гол: Лукка 32 (пен.)

"Лечче" и "Удинезе" не проиграли три своих предыдущих матча. В том числе сыграв вничью с Топом - "Болоньей" и в гостях с самим "Наполи" соответственно. Хотя последние матчи обеих принесли совершенно разные результаты - фриуланцы разнесли аутсайдера "Эмполи" (3:0), а салентини не переиграли безнадежно последнюю команду лиги "Монцу" (0:0). Пожалуй, эта разница в классе проявилась и сегодня.

В целом игра сегодня была низкого уровня, почти без опасных моментов. Хотя и началось с сейва вратаря хозяев Фальконе ногой от удара Лукки. Лоренцо в итоге и забил единственный гол в матче с пенальти после удара локтем Жана в Ловрича. Вряд ли намеренного, но ВАР вмешался. А во втором тайме Крстович головой пробил прямо в руки Саве, и на этом реальные попытки хозяев забить закончились.

Кстати, пенальти остался хайлайтом матча по двум причинам. Пробивать его должен был вовсе не Лукка, а Товен, но Лоренцо отобрал мяч и отказывался отдавать, несмотря на уговоры партнеров по команде и указания тренера. Этот спектакль продолжался довольно долго, и форвард даже получил желтую карточку за задержку времени. Гол он праздновал в одиночестве и сразу же был заменен.

"Удинезе" остается на десятом месте, но благодаря этой победе приближается к "Роме" на расстояние одного очка. Последняя, разумеется, еще должна сыграть в этом туре. А "Лечче" остается на 15-ом в пяти очках над зоной вылета. Все его конкуренты в борьбе против падения в Серию Б также должны сыграть в ближайшие дни.

По теме
yellow-arrow
"Всегда привлекал внимание английских и итальянских топ-клубов", - авторитетный инсайдер расхвалил Судакова
yellow-arrow
Сколько пропустит? В Италии обновили информацию по травме Довбика
yellow-arrow
Ньюкасл хочет подписать опытного хавбека Интера
Серия А Удинезе Лечче
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости