Серия А. Удинезе приближается к Роме вплотную

Серия А. 26-й тур

Лечче. "Виа Дель Маре"

"Лечче" - "Удинезе" 0:1

Гол: Лукка 32 (пен.)

"Лечче" и "Удинезе" не проиграли три своих предыдущих матча. В том числе сыграв вничью с Топом - "Болоньей" и в гостях с самим "Наполи" соответственно. Хотя последние матчи обеих принесли совершенно разные результаты - фриуланцы разнесли аутсайдера "Эмполи" (3:0), а салентини не переиграли безнадежно последнюю команду лиги "Монцу" (0:0). Пожалуй, эта разница в классе проявилась и сегодня.

В целом игра сегодня была низкого уровня, почти без опасных моментов. Хотя и началось с сейва вратаря хозяев Фальконе ногой от удара Лукки. Лоренцо в итоге и забил единственный гол в матче с пенальти после удара локтем Жана в Ловрича. Вряд ли намеренного, но ВАР вмешался. А во втором тайме Крстович головой пробил прямо в руки Саве, и на этом реальные попытки хозяев забить закончились.



Кстати, пенальти остался хайлайтом матча по двум причинам. Пробивать его должен был вовсе не Лукка, а Товен, но Лоренцо отобрал мяч и отказывался отдавать, несмотря на уговоры партнеров по команде и указания тренера. Этот спектакль продолжался довольно долго, и форвард даже получил желтую карточку за задержку времени. Гол он праздновал в одиночестве и сразу же был заменен.

"Удинезе" остается на десятом месте, но благодаря этой победе приближается к "Роме" на расстояние одного очка. Последняя, разумеется, еще должна сыграть в этом туре. А "Лечче" остается на 15-ом в пяти очках над зоной вылета. Все его конкуренты в борьбе против падения в Серию Б также должны сыграть в ближайшие дни.