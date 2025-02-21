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Серия А. Удинезе приближается к Роме вплотную
Трудная победа со скандального пенальти
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Серия А. 26-й тур
Лечче. "Виа Дель Маре"
"Лечче" - "Удинезе" 0:1
Гол: Лукка 32 (пен.)
"Лечче" и "Удинезе" не проиграли три своих предыдущих матча. В том числе сыграв вничью с Топом - "Болоньей" и в гостях с самим "Наполи" соответственно. Хотя последние матчи обеих принесли совершенно разные результаты - фриуланцы разнесли аутсайдера "Эмполи" (3:0), а салентини не переиграли безнадежно последнюю команду лиги "Монцу" (0:0). Пожалуй, эта разница в классе проявилась и сегодня.
В целом игра сегодня была низкого уровня, почти без опасных моментов. Хотя и началось с сейва вратаря хозяев Фальконе ногой от удара Лукки. Лоренцо в итоге и забил единственный гол в матче с пенальти после удара локтем Жана в Ловрича. Вряд ли намеренного, но ВАР вмешался. А во втором тайме Крстович головой пробил прямо в руки Саве, и на этом реальные попытки хозяев забить закончились.
Кстати, пенальти остался хайлайтом матча по двум причинам. Пробивать его должен был вовсе не Лукка, а Товен, но Лоренцо отобрал мяч и отказывался отдавать, несмотря на уговоры партнеров по команде и указания тренера. Этот спектакль продолжался довольно долго, и форвард даже получил желтую карточку за задержку времени. Гол он праздновал в одиночестве и сразу же был заменен.
"Удинезе" остается на десятом месте, но благодаря этой победе приближается к "Роме" на расстояние одного очка. Последняя, разумеется, еще должна сыграть в этом туре. А "Лечче" остается на 15-ом в пяти очках над зоной вылета. Все его конкуренты в борьбе против падения в Серию Б также должны сыграть в ближайшие дни.
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