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В матче Серии А футболисты поругались из-за исполнения пенальти. Видео

Италия

И такое случается

В матче Серии А футболисты поругались из-за исполнения пенальти. Видео

Getty Images/Global Images Ukraine

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В матче Серии А футболисты поругались из-за исполнения пенальти.

В поединке "Лечче – Удинезе", гости в первом тайме получили право на пробитие пенальти. Лукка, заработавший стандарт, захотел сам его реализовать. Команда была против, ведь бить должен был Товен.

Споры затянулись и даже возникла потасовка. Лукка всё же реализовал стандарт, но "Удинезе" не праздновали. К тому же главный тренер Коста Руньяич спустя 4 минуты заменил Лукку.

Видео

Матч закончился минимальной победой гостей.

Сейчас "Удинезе" в Серии А занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 36 баллов .

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Источник:
Megogo
Опубликовал: Владислав Прийменко
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