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В матче Серии А футболисты поругались из-за исполнения пенальти. Видео
И такое случается
Getty Images/Global Images Ukraine
В матче Серии А футболисты поругались из-за исполнения пенальти.
В поединке "Лечче – Удинезе", гости в первом тайме получили право на пробитие пенальти. Лукка, заработавший стандарт, захотел сам его реализовать. Команда была против, ведь бить должен был Товен.
Споры затянулись и даже возникла потасовка. Лукка всё же реализовал стандарт, но "Удинезе" не праздновали. К тому же главный тренер Коста Руньяич спустя 4 минуты заменил Лукку.
Видео
Ледве не побилися через пенальті— Vladyslav Pryimenko (@Vlad_Pryimenko) February 22, 2025
Відео: Megogo pic.twitter.com/zScRPjFTco
Матч закончился минимальной победой гостей.
Сейчас "Удинезе" в Серии А занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 36 баллов .
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