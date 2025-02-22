В матче Серии А футболисты поругались из-за исполнения пенальти. Видео

В матче Серии А футболисты поругались из-за исполнения пенальти.

В поединке "Лечче – Удинезе", гости в первом тайме получили право на пробитие пенальти. Лукка, заработавший стандарт, захотел сам его реализовать. Команда была против, ведь бить должен был Товен.

Споры затянулись и даже возникла потасовка. Лукка всё же реализовал стандарт, но "Удинезе" не праздновали. К тому же главный тренер Коста Руньяич спустя 4 минуты заменил Лукку.

Видео

Ледве не побилися через пенальті



Відео: Megogo pic.twitter.com/zScRPjFTco — Vladyslav Pryimenko (@Vlad_Pryimenko) February 22, 2025

Матч закончился минимальной победой гостей.

Сейчас "Удинезе" в Серии А занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 36 баллов .