Интер – Дженоа. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

"Дженоа", в которой восстановился украинский полузащитник Руслан Малиновский едет к одному из лидеров Серии А – "Интеру". Украинский футболист ещё не выходил на поле, но уже появлялся на скамейке запасных.

До матча "Дженоа" занимает 11-е место в турнирной таблице с 30-ю очками, "Интер" - второй с 54-мя баллами.

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

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Серия А. 26-й тур

22 февраля 2025. Милан. "Сан Сиро"

Главный судья: Марко Пичинини (Италия)

Трансляция: Megogo Футбол 2

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