Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Интер – Дженоа. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А
Матч начнётся в 21:45 по киевскому времени
Getty Images/Global Images Ukraine
"Дженоа", в которой восстановился украинский полузащитник Руслан Малиновский едет к одному из лидеров Серии А – "Интеру". Украинский футболист ещё не выходил на поле, но уже появлялся на скамейке запасных.
До матча "Дженоа" занимает 11-е место в турнирной таблице с 30-ю очками, "Интер" - второй с 54-мя баллами.
Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football
Онлайн видеотрансляция на платформе Megogo
Серия А. 26-й тур
22 февраля 2025. Милан. "Сан Сиро"
Главный судья: Марко Пичинини (Италия)
Трансляция: Megogo Футбол 2
Если у Вас нет возможности посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка прочитайте отчет о матче на сайте, а также посмотрите обзор опасных моментов.
Популярное сейчас
- Трубин пропустит два следующих матча Бенфики – СМИ
- Лунин может сменить основного кипера в английском гранде, – El Gol Digital
- Жеребьевка ЛЧ, ЛЕ и ЛК, Черноморец сильнее Колоса, победа женской сборной, гол Кочергина и дебют Степаненко. Главные новости за 21 февраля
- Штраф и трансфер. Милан накажет защитника за удаление, которое привело к вылету из Лиги чемпионов
- Ради любви: одна из самых красивых футболисток покинула свой клуб
- Воспитанник харьковского Металлиста рассказал, как он смог подписать контракт с АЗ Алкмаром