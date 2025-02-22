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Интер – Дженоа. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Италия

Матч начнётся в 21:45 по киевскому времени

Интер – Дженоа. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Дженоа", в которой восстановился украинский полузащитник Руслан Малиновский едет к одному из лидеров Серии А – "Интеру". Украинский футболист ещё не выходил на поле, но уже появлялся на скамейке запасных.

До матча "Дженоа" занимает 11-е место в турнирной таблице с 30-ю очками, "Интер" - второй с 54-мя баллами.

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

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Серия А. 26-й тур

22 февраля 2025. Милан. "Сан Сиро"

Главный судья: Марко Пичинини (Италия)

Трансляция: Megogo Футбол 2

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Если у Вас нет возможности посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка прочитайте отчет о матче на сайте, а также посмотрите обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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