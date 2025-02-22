Серия А. Команды из зоны вылета отобрали очки у претендентов на Еврокубки

Серия А. 26-й тур

Венеция. "Пьерлуиджи Пенцо"

"Венеция" - "Лацио" 0:0

"Венеция": Раду, Канде, Идзес, Маркандалли (Шингтьенн 55), Дзербин, Перес, Думбия (Бузио 76), Николусси Кавилья (Конде 87), Эллертсон, Ористаньо (Йебоа 76), Марич (Фила 76)

"Лацио": Мандас, Марушич, Хила, А. Романьоли, Тавареш (Лаццари 56), Гендузи, Деле-Баширу (Белахьян 41), Исаксен, Диа (Чауна 84), Дзакканьи, Нослин (Педро 56)

Предупреждения: Николусси Кавилья 75, Эллертсон 78, Шингтьенн 86, Конде 90+1 - Гендузи 47, Дзакканьи 90+3

Суббота в Серии А началась с двух сенсаций в параллельных матчах. Команды из зоны вылета - "Парма" и "Венеция" - не проиграли участникам Еврокубков, претендентам на Еврокубки - "Болонье" и "Лацио". Первая и вовсе победила третью. Впрочем, вряд ли речь об особо оглушительных сенсациях. Ведь фавориты потеряли много очков в последнее время. А аутсайдеры всегда боролись, сегодня же играли дома.

"Венеция" не побеждала уже в девяти турах подряд. Но ведь почти половина из них, четыре - ничьи. В предыдущем домашнем матче она проиграла "Роме" из-за пенальти (0:1), также в ее резюме за последние два с половиной месяца всего 0:1 от "Интера" и "Наполи", 2:2 с "Ювентусом". А "Лацио" набрал семь очков в трех предыдущих матчах лиги, но до этого набрал лишь пять в пяти. Он теряет силу.

"Орлы" даже не дошли до десяти ударов по воротам за матч. Хотя владели мячом 63 процента времени. Далеко не впервые за последние два месяца они выглядели заторможенными, уставшими, лишенными идей. И вряд ли все можно свалить на отсутствие главного форварда Кастельяноса, проблемы со здоровьем второго форварда Диа, дисквалификацию опорника Ровеллы. Команда Марко Барони выдохлась.

Диа мог забить в самом дебюте, когда прорвался к воротам. Но пробил он неточно. Кроме того, "Лацио" слишком часто пробивал издали. Однажды Раду перевел над перекладиной, остальное летело неточно. А в середине второго тайма форвард "Венеции" Марич начал отвечать ударами головой. Проходило чуть неточно, а его удар ногой Мандас взял, но опасность от хозяев поля чувствовалась.

Шингтьенн также опасно пробивал головой. А Мандас потащил удар низом Ористаньо. Также Йебоа завершил контратаку неточно, удар Дзербина с трудом заблокировали. То есть в концовке матча моменты создавала "Венеция", не "Лацио".

"Лацио" остается с тремя победами в девяти последних турах лиги. Он выходит на четвертое место, но "Ювентус" может опередить его на этот раз не по дополнительным показателям, а по очкам, если выиграет свой матч. А "Венеция" по-прежнему предпоследняя, теперь в шести очках под 17-ым местом.

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Парма. "Эннио Тардини"

"Парма" - "Болонья" 2:0

Голы: Бонни 37 (пен.), Сом 79

"Парма": Сузуки, Дельпрато, Валенти, Балог, Валери, Кейта, Бернабе (Эстевес 5, Д. Камара 80), Сом, Алмквист (Ловик 80), Бонни (Пеллегрино 80), Канчелльери (Ман 65)

"Болонья": Равалья, Калабрия, Беукема (Домингес 84), Лукуми, Миранда (Ликояннис 66), Фройлер, Моро (Фергюсон 84), Ндой, Побега (Фаббиан 74), Камбиаги (Орсолини 66), Кастро

Предупреждения: Алмквист 47, Канчелльери 50 - Калабрия 68

"Болонья" владела мячом в Парме 75 процентов времени, а по ударам по воротам победила со счетом 16:4. Но в створ попал лишь один. Ее соперник, хотя и из зоны вылета и не побеждал в семи матчах подряд, также не был слабаком. В предыдущем домашнем матче играл против "Ромы" вдесятером с 31-ой минуты, но проиграл лишь со счетом 0:1, менее месяца тому проиграл "Милану" в гостях лишь со счетом 2:3.

Сегодня он играл дома. И начинал каденцию нового тренера. Кристиан Киву дебютировал в Серии А и сразу же добыл победу. Сидя в обороне. Противоположность его предшественника Фабио Пеккьи, игравшего активно, прилично, агрессивно, но проигрывавшего. Проигравшего четыре матча подряд перед увольнением. А "Болонья" не проигрывала семь матчей лиги подряд, но сегодня эта серия прервалась.

Как раз начала команда Киву это дерби Эмилии-Романьи агрессивно. Но даже по воротам не пробила. Затем команда Винченцо Итальяно организовала опасные атаки, и уже с ударами по воротам. Но не слишком опасными. А затем и привезла пенальти. Бонни скорее попал в руку Беукеме, чем последний сыграл рукой. Но и за такое дают пенальти. А далее "Парма" сидела в обороне еще глубже.

"Болонья"? Она отыграла тип матча, который от команд Итальяно часто видят. Огромное статистическое преимущество, но мало креатива, и совсем уж ужасная реализация. Во втором тайме она даже 25 минут не пробивала по воротам. А когда наконец начала - пропустила второй. Ман принял довольно сложный мяч и послал Сома в отрыв, а тот пробил с непростого угла и обеспечил победу своей команды.

На счету "Болоньи" в последних девяти турах ровно столько же побед, сколько и на счету "Лацио" - три. Она не выигрывает третий гостевой матч подряд против аутсайдера. Ничьи против "Эмполи" и "Лечче", теперь поражение от "Пармы". Из-за таких результатов и остается восьмой. "Парма" же выходит из зоны вылета и в двух очках над ней перед матчем "Эмполи".