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Ювентус готов пожертвовать главной звездой, если не попадет в ЛЧ на следующий сезон
Известна сумма потенциального трансфера
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лига чемпионов или нет - это решает все. Без четвертого места "Ювентусу" придется искать финансирование в другом месте. Поэтому в клубе готовят альтернативный план: пожертвовать главной молодой звездой - Кенаном Йылдизом.
Прошлым летом "Ювентус" отклонил 60-миллионное предложение "Челси", но летом 2025 года 80-90 миллионов евро могут стать слишком привлекательными, особенно без ЛЧ.
Джунтоли пока не получил конкретных предложений, но через контакты с Жорже Мендешем уже знает о растущем интересе к Йылдизу со стороны "Манчестер Сити", "Челси", "Ливерпуля" и "МЮ". Португальский агент, хоть и не является представителем игрока, поддерживает связи с топ-клубами и недавно встречался в Турине с руководством "Юве" и семьей Кенана.
Расставание стало бы болезненным, но выгодным: 80-90 миллионов евро - это чистая прибыль, ведь "Ювентус" подписал игрока бесплатно в 2022 году после ухода из "Баварии".
Однако сам турок не горит желанием уходить. Он комфортно чувствует себя в Турине, имеет сильную связь с фанатами и считает "Юве" идеальным местом для развития. К тому же он мечтает пойти по пути своего кумира - Алессандро Дель Пьеро. В Турции уверены, что игрок готов сделать все, чтобы остаться, даже если ему предложат более высокую зарплату в АПЛ.
Добавим, что в этом сезоне 19-летний нападающий забил 6 голов и отдал 5 ассистов в 37 матчах за "Юве" во всех турнирах. Его контракт действует до 2029 года.
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