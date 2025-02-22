Серия А. Торино - Милан 2:1. Хуже ада

Серия А. 26-й тур

Турин. "Олимпико Гранде Торино"

"Торино" - "Милан" 2:1

Голы: Тиав 5 (автогол), Гинейтис 76 - Рейндерс 74

Нереализованный пенальти: Пулишич 33 (вратарь)

"Торино": Милинкович-Савич, Педерсен (Валюкевич 70), Коко, Марипан, Бираги (Дембеле 82), Риччи (Линетти 70), Касадеи (Гинейтис 70), Лазаро, Влашич, Элмас (Карамо 59), Санабрия

"Милан": Маньян, А. Хименес (Чуквуэзе 88), Тиав, Павлович, Эрнандес, Муса (Абрахам 54), Рейндерс, Пулишич, Феликс (Соттил 70), Леау (Фофана 46), С. Хименес (Камарда 88)

Предупреждения: Риччи 27 - Муса 16

Главный арбитр: Симоне Соцца

Слово "ад" в отношении "Милана" в последнее время применялось особенно часто. Уж точно - после вылета из Лиги Чемпионов от "Фейеноорда". Дикий кошмар в прессе и соцсетях вокруг команды, конкретных игроков, главного тренера и функционеров был совершенно невыносимым. На фоне такого настроиться на погоню за Топ-4 Серии А было чрезвычайно сложно. Возможно, эта погоня уже и не состоится.

В принципе, результаты "россонери" в лиге в последнее время были неплохи. Десять очков в четырех турах, лишь одно поражение в десяти, первое место по набранным очкам в семи, то есть с начала каденции Сержиу Консейсау. Но игра и там была большей частью слабой, разобранной, неуверенной, вымученной. Логично, что она в итоге преобразилась в поражение, а не в какую-то громкую победу.

Логично, что сорвалось там, где "Милан" побеждал лишь однажды в предыдущих 11-ти матчах в лиге, где проиграл в третий раз подряд (впервые с 1977-го года). Да и против всех "Торино" в последнее время на всех полях хорош. Неделю тому проиграл "Болонье" из-за гола на 90-ой минуте, но до того семь матчей подряд не проиграл. В том числе ничьи против "Ювентуса", "Аталанты" и "Фиорентины".

В каждом из матчей против "Фейеноорда" игроки "Милана" совершали грубейшие ошибки - Майк Маньян пропустил несложный удар, Тео Эрнандес получил вторую желтую карточку за симуляцию. Причем Маньян свою "бабочку" поймал уже на третьей минуте. Здесь он поймал уже на пятой. Выйдя из ворот за пределы штрафной, выбив мяч, но прямо в упор в Тиава, от которого полетело прямо в ворота.

"Россонери" ответили. Взвинтили темп, бросились на ворота "гранатовых", постоянно забрасывали мячи в штрафную, заработали шесть угловых за 22 минуты. Но все шло сумбурно, хаотично, разобранно, без плана. Один хороший пас вразрез Сантьяго Хименес замыкал, но в падении, под защитником, в центр, и Милинкович-Савич вытащил из-под перекладины. Тот же Хименес замыкал головой немного неточно.

Один банальный заброс все же сработал. Леау замыкал его головой и попал в поднятую руку Педерсена. Но Пулишич не реализовал пенальти впервые за "Милан". Четвертый отбитый 11-метровый Милинковича-Савича в сезоне. Удар был хитрым, низом, но не в угол. А после этого Маньян спас дважды - в контратаке и при угловом. Влашич бил под перекладину, Педерсен - в нижний угол.

Во втором тайме "Милан" уже играл более организованно, больше давил. Нанес 17 ударов по воротам, выйдя на 26 по итогам матча. Но Абрахам с линии штрафной немного не попал. Милинкович-Савич на инстинкте ногой еле вытащил удар Рейндерса и потащил крученый удар Феликса. Алекс Хименес пробивал чуть неточно низом. Феликс попадал с девяти метров в стойку, хотя там был офсайд. ВАР не засчитал бы.

В итоге все же удалось забить. Прострел слева Валюкевич прервал плохо, и Рейндерс со всей силы добил, забив свой восьмой гол в сезоне в лиге. Но тут же быстрый розыгрыш штрафного удара (Санабрия) послал в прорыв замену Гинейтиса, а тот промчал в штрафную и положил под дальнюю стойку. А затем Санабрия не достал мяч в одной ситуации и пробил чуть неточно в другой.

В плане атаки, креатива и скорости "Милан" провел даже один из своих лучших матчей при Консейсау. Но все равно играл хаотично, без плана. А ужасная реализация и дикие ошибки в обороне погубили его. Он седьмой, отставание от четвертого места все еще не так велико - шесть очков с матчем в запасе, от пятого - пять очков чистыми. Но уже не верится, что реально добраться до этих мест.

"Торино" же берет реванш за матч первого круга, когда упустил преимущество в два мяча после 87-ой минуты. В который раз в последние месяцы доказывает, что умеет играть против грандов. Его статистика против "Милана", особенно дома, и вовсе отлична. Но в целом против всех в лиге победа лишь вторая в десяти последних турах. Потому он выходит лишь на 11-ое место.