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Серия А. Интер вымучивает победу над Дженоа, Малиновский остался в запасе

Италия
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Решил довольно поздний гол Лаутаро Мартинеса

Серия А. Интер вымучивает победу над Дженоа, Малиновский остался в запасе

Getty Images/Global Images Ukraine

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Серия А. 26-й тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Дженоа" 1:0

Гол: Лаутаро Мартинес 78

"Интер": Х. Мартинес, Павар, Ачерби, А. Бастони (Де Фрай 80), Думфриз, Асллани (Чалханоглу 65), Барелла, Мхитарян (Зелински 65), Димарко (Дармиан 85), Корреа (Тареми 46), Лаутаро Мартинес

"Дженоа": Леали, Сабелли, Бани, Васкес, Мартин, Мазини (Вентурино 80), Френдруп, Дзаноли (Корне 66), Экатор (Мессиас 66), Миретти (Онана 72), Пинамонти (Экубан 66)

Предупреждения: Миретти 55, Экубан 90+4

Главный арбитр: Марко Пиччинини

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