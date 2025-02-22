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Серия А. Интер вымучивает победу над Дженоа, Малиновский остался в запасе
Решил довольно поздний гол Лаутаро Мартинеса
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Серия А. 26-й тур
Милан. "Джузеппе Меацца"
"Интер" - "Дженоа" 1:0
Гол: Лаутаро Мартинес 78
"Интер": Х. Мартинес, Павар, Ачерби, А. Бастони (Де Фрай 80), Думфриз, Асллани (Чалханоглу 65), Барелла, Мхитарян (Зелински 65), Димарко (Дармиан 85), Корреа (Тареми 46), Лаутаро Мартинес
"Дженоа": Леали, Сабелли, Бани, Васкес, Мартин, Мазини (Вентурино 80), Френдруп, Дзаноли (Корне 66), Экатор (Мессиас 66), Миретти (Онана 72), Пинамонти (Экубан 66)
Предупреждения: Миретти 55, Экубан 90+4
Главный арбитр: Марко Пиччинини
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