  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Главный тренер Милана: Мне жаль наших фанатов, которые присутствовали на последних матчах
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Главный тренер Милана: Мне жаль наших фанатов, которые присутствовали на последних матчах

Италия
Обновлено

Снова поражение

Главный тренер Милана: Мне жаль наших фанатов, которые присутствовали на последних матчах

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В интервью после матча главный тренер "Милана" Сержиу Консейсау настаивает, что поражение от "Торино" (1:2) нельзя объяснить "стратегией или схемами".

"Мне жаль наших фанатов, которые присутствовали на последних матчах. Последние 12-15 голов, которые мы пропустили, были почти все из-за собственных ошибок. Это не вопрос стратегии или схем, я сам часто удивляюсь, как такое возможно.

"Торино" вел в счете 1:0 в перерыве, не нанеся ни одного удара по воротам, тогда как мы не реализовали пенальти и создали несколько моментов. Такое случается, и мы должны быть сильнее в ответ. Я понимаю, что игрокам тоже непросто, когда лучшим в составе соперника был их вратарь, а мы нанесли 30 ударов по воротам", - сказал Консейсау.

Португальский тренер также объяснил, почему заменил Рафаэля Леау в перерыве.

"Рафа был не в лучшей форме, а у нас есть и другие игроки, и все они важны. Но я все равно считаю, что не стоит фокусироваться на заменах или схемах, когда пропускаешь два бессмысленных гола, потому что в таких условиях любая команда испытала бы трудности", - пояснил Консейсау.

Добавим, что после 25 сыгранных матчей "Милан" занимает 7 место в турнирной таблице чемпионата Италии с 41 очком.

Читайте такжеСерия А. Торино - Милан 2:1. Хуже ада
По теме
yellow-arrow
Серия А. Интер вымучивает победу над Дженоа, Малиновский остался в запасе
yellow-arrow
Дженоа опубликовала старт на Интер. Виейра рискнет Малиновским?
yellow-arrow
Серия А. Торино - Милан 2:1. Хуже ада
Сержиу Консейсау Милан
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Football Italia
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости