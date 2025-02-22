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Главный тренер Милана: Мне жаль наших фанатов, которые присутствовали на последних матчах
Снова поражение
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В интервью после матча главный тренер "Милана" Сержиу Консейсау настаивает, что поражение от "Торино" (1:2) нельзя объяснить "стратегией или схемами".
"Мне жаль наших фанатов, которые присутствовали на последних матчах. Последние 12-15 голов, которые мы пропустили, были почти все из-за собственных ошибок. Это не вопрос стратегии или схем, я сам часто удивляюсь, как такое возможно.
"Торино" вел в счете 1:0 в перерыве, не нанеся ни одного удара по воротам, тогда как мы не реализовали пенальти и создали несколько моментов. Такое случается, и мы должны быть сильнее в ответ. Я понимаю, что игрокам тоже непросто, когда лучшим в составе соперника был их вратарь, а мы нанесли 30 ударов по воротам", - сказал Консейсау.
Португальский тренер также объяснил, почему заменил Рафаэля Леау в перерыве.
"Рафа был не в лучшей форме, а у нас есть и другие игроки, и все они важны. Но я все равно считаю, что не стоит фокусироваться на заменах или схемах, когда пропускаешь два бессмысленных гола, потому что в таких условиях любая команда испытала бы трудности", - пояснил Консейсау.
Добавим, что после 25 сыгранных матчей "Милан" занимает 7 место в турнирной таблице чемпионата Италии с 41 очком.
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