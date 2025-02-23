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Симоне Индзаги - о Серии А: Простых матчей не бывает
Продолжают борьбу за титул
Фото: Інтер
Вчера с минимальным счетом "Интер" выиграл у "Дженоа" 1:0.
Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги прокомментировал победу в 26-м туре Серии А.
"Это был 37-й матч в сезоне, а выступавшие за сборные играли еще больше. Они проявили большую решимость - еженедельно в Серии А. А мы видим, что простых матчей не бывает.
Мы позволили "Дженоа" создать только один хороший момент, и Мартинес совершил великолепный сейв.
В ближайшие три недели у нас будет много матчей. Мы пережили очень болезненное поражение, но все работаем с одной целью и надеемся порадовать наших фанатов".
Напомним, что "Интер" победил благодаря голу Лаутаро Мартинеса на 78-й минуте.
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