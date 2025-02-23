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Полузащитник Ньюкасла может перейти в Ювентус этим летом

Италия

Сандро Тонали дал свое согласие на переход

Полузащитник Ньюкасла может перейти в Ювентус этим летом

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Ньюкасла" Сандро Тонали этим летом может перейти в "Ювентус", сообщает Sport Mediaset.

По информации источника, 24-летний итальянец сообщил руководству "Ньюкасла", что он хочет покинуть английскую команду.

Отмечается, что все может сорваться, если "Ювентус" не попадет в Лигу чемпионов. На текущий момент "старая сеньора" занимает 5-е место, и пока они могут попасть в Лигу Европы (групповой этап).

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Если трансфер все-таки состоится, Дуглас Луис может перейти в Ньюкасл на правах аренды.

Напомним, за этот сезон Тонали сыграл в 23 матчах АПЛ, отличившихся одним голом и одной голевой передачей.

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Источник:
sportmediaset
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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