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Гасперини рассказал о шансах Аталанты победить в Серии А

Италия

Всё возможно

Гасперини рассказал о шансах Аталанты победить в Серии А

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини рассказал о шансах команды победить в Серии А.

По словам наставника, футболистам нужно верить, что можно сделать то, что кажется невозможным, ведь впереди ещё много игр.

"Впереди 13 игр, нам нужно верить, что мы можем сделать то, что кажется невозможным.

Если вы думаете, что невозможно выиграть Скудетто, то так оно и есть. Если вы думаете, что невозможно попасть в Лигу чемпионов, то так оно и есть", 0-0 ответил Гасперини.

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Сейчас "Аталанта" занимает третье место в турнирной таблице Серии А, отставая от лидера "Интера" на 6 очков, но с матчем в запасе.

23 февраля "Аталанта" проведёт выездной матч с "Эмполи". Поединок начнётся в 19:00 по киевскому времени.

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Источник:
Italian Football
Опубликовал: Владислав Прийменко
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