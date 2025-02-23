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Полузащитник Милана: Мы сами себе усложняем ситуацию
Потому и такие неудачи
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Милана" Тиджани Рейндерс прокомментировал поражение команды в матче против "Торино".
“В этот момент мы сами себе очень усложняем. Мы получили паритет в счете, а потом сразу же пропустили, так что нам нужно быть более зрелыми. Мы не можем продолжать усложнять себе задачи в каждой игре, и это то, что сейчас происходит.
Мы стараемся держаться на позитиве, потому что у нас есть еще шансы в лиге. Теперь, когда мы вылетели из Лиги чемпионов, может быть, мы можем больше сосредоточиться на Серии А. Конечно, трудно оставаться на позитиве после этих поражений, но мы должны идти к этому с уверенностью, иначе будет тяжело”, – сказал Рейндерс.
За последние четыре матча "Милан" выиграл один поединок – против "Вероны" 1:0. Подопечные Консейсау идут на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата Италии. Следующий матч они проведут против "Болоньи" 27 февраля.
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