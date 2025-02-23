  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Полузащитник Милана: Мы сами себе усложняем ситуацию
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Полузащитник Милана: Мы сами себе усложняем ситуацию

Италия
Обновлено

Потому и такие неудачи

Полузащитник Милана: Мы сами себе усложняем ситуацию

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Милана" Тиджани Рейндерс прокомментировал поражение команды в матче против "Торино".

“В этот момент мы сами себе очень усложняем. Мы получили паритет в счете, а потом сразу же пропустили, так что нам нужно быть более зрелыми. Мы не можем продолжать усложнять себе задачи в каждой игре, и это то, что сейчас происходит.

Мы стараемся держаться на позитиве, потому что у нас есть еще шансы в лиге. Теперь, когда мы вылетели из Лиги чемпионов, может быть, мы можем больше сосредоточиться на Серии А. Конечно, трудно оставаться на позитиве после этих поражений, но мы должны идти к этому с уверенностью, иначе будет тяжело”, – сказал Рейндерс.

Читайте такжеГлавный тренер Милана: Мне жаль наших фанатов, которые присутствовали на последних матчах

За последние четыре матча "Милан" выиграл один поединок – против "Вероны" 1:0. Подопечные Консейсау идут на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата Италии. Следующий матч они проведут против "Болоньи" 27 февраля.

По теме
yellow-arrow
Гасперини рассказал о шансах Аталанты победить в Серии А
yellow-arrow
Полузащитник Ньюкасла может перейти в Ювентус этим летом
yellow-arrow
Кальяри - Ювентус. Анонс и прогноз матча Серии А на 23.02.2025
Торино Милан Тейани Рейндерс
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
football-italia.net
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости