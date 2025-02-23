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Инсайды подтвердились. Поедет ли Довбик с Ромой на матч чемпионата?
Матч состоится 24 февраля в 21:45 по киевскому времени
Getty Images / Global Images Ukraine
"Рома" показала заявку на матч против "Монцы" в Серии А.
Столичный клуб возьмёт на матч 24 футболиста. Украинского нападающего Артёма Довбика среди них нет.
???? I convocati per #RomaMonza#ASRoma pic.twitter.com/QitS7agiiS— AS Roma (@OfficialASRoma) February 23, 2025
При этом вернулся в заявку защитник Матс Хуммельс после почти месячного перерыва. Футболист последний раз появлялся на поле 17 января в матче против "Дженоа".
Украинский футболист из-за повреждения пропускал ответный матч Лиги Европы против "Порту" (3:2). Нападающий восстанавливается и не сыграет в матче чемпионата.
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Артём Довбик сыграл 22 матча Серии А, в которых отметился 8-ю голами и тремя голевыми передачами.
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