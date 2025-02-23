Серия А. Комо - Наполи 2:1. Команда Конте теряет первое место

Серия А. 26-й тур

Комо. "Джузеппе Синигалья"

"Комо" - "Наполи" 2:1

Голы: Ррахмани 7 (автогол), Диао 77 - Распадори 17

"Комо": Бютез, Смольчич, Гольданига, Кемпф, Валле, Какере (Кутроне 72), Перроне, Да Кунья (Энгельхардт 81), Стрефецца (Дувикас 90), Диао (Фадера 81), Пас (Войвода 90)

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Буонджорно, Политано (Нгонг 77), Лоботка (Окафор 84), Биллинг (Ангисса 62), МакТоминей, Спинаццола, Лукаку (Симеоне 62), Распадори

Предупреждения: Пас 24 - Ди Лоренцо 68, МакТоминей 83, Симеоне 87

Главный арбитр: Джанлука Манганьелло

К этому все шло. Даже в своих последних победах из семиматчевой серии "Наполи" уже выглядел крайне усталым, неповоротливым. Затем трижды подряд сыграл вничью, дважды теряя победу после 85-ой минуты. Антонио Конте заявлял, что ему некем играть, некого выпускать, что его игроки делают максимум и выжимают из себя все. И вот сегодня силы закончились, и пришло первое поражение за 11 туров лиги.

При этом нужно и похвалить "Комо". К его успехам также все шло. Уж слишком жестоко обходилась с ним Судьба в 2025-ом году в матчах против грандов. Он возил, выносил дома "Аталанту", "Милан", "Ювентус", но проигрывал со счетом 1:2 из-за двух камбеков и пенальти на 89-ой минуте. Неделю тому он добыл компенсацию уверенной победой в гостях над "Фиорентиной". И вот еще одна Топ-победа.

Важную роль в этой победе сыграли зимние новички. Вратарь Бютез, автор победного гола Диао. Сегодня команда, которая зимой потратила на трансферы больше всех в лиге, встречалась с командой, которая заработала больше всех. А в данном случае "заработала" - синоним слова "ослабела", выражения "продала лидера и никого вместо него не купила". Справедливо, что первая победила.

Неделю тому из-за травм Конте был вынужден перейти на схему с тремя центральными защитниками. Причем слово "вынужден" использовал именно он. Ныне остался с такой. И, как и неделю тому, пропустил ранний гол, до восьмой минуты. На этот раз даже сам себе забил. Ррахмани отдавал пас назад, не видя, что Мерет не там, где он думает, и мяч просто покатился в ворота. Катастрофическая ошибка.

Как и неделю тому, "Наполи" удалось быстро сравнять. Причем сравнял тот же игрок. "Комо" по традиции предыдущих домашних матчей против грандов начал дарить подарки. Кемпф потерял равновесие, Распадори перехватил и спокойно пробил мимо вратаря. А до этого момента мог сравнять дебютант стартового состава как раз зимний новичок "Наполи" Биллинг штрафным ударом. Бютез отбил.

Далее в целом игра была плотной, вязкой. Отрезки высоких скоростей наблюдались, но все атаки прерывались до опасных моментов. Да и таких отрезков было немного. Причем в активности "Комо" не уступал "Наполи". А когда фаворит проснулся ударом МакТоминея на входе в штрафную - Бютез вытащил. Вскоре Скотт еще и не сумел замкнуть головой из вратарской. Даже вышел не удар, а пас.

Матч выглядел ничьей. Или же в очередной раз упущенным результатом "Комо" в концовке. Но на этот раз вышло наоборот. Вновь ошибся Ррахмани. Не так ужасно, как в первом голе, но контратака началась, Пас отправил вперед, а Диао, пришедший в начале января, на входе в штрафную положил мяч в угол. Его пятый гол за команду в восьми матчах. На что "Наполи" даже близко не ответил.

Предыдущими тремя ничьими "Наполи" "Интер" не воспользовался. Но вчера чемпион победил, стал лидером, создал давление, и неаполитанцы его не выдержали. Потеряв первое место за неделю до очной битвы с миланцами. И, судя по игре в последнее время, к этой битве подопечные Конте не готовы. А "Комо" остается 13-ым, но уже в семи очках над зоной вылета.