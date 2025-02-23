Конте отреагировал на поражение Наполи в Серии А от Комо

Главный тренер "Наполи" Антонио Конте прокомментировал поражение его команды в матче с "Комо" (2:1).

"Мне понравился первый тайм в нашем исполнении. После того эпизода с участием Амира Ррахмани, мы не сдались и боролись за три очка. Во втором тайме все, еще было сказано в раздевалке, остались в раздевалке. Команда не смогла продемонстрировать то, что от них требовалось. Мы должны отдавать все силы на поле ради победы. Мы должны работать намного лучше".