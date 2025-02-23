  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Конте отреагировал на поражение Наполи в Серии А от Комо
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Конте отреагировал на поражение Наполи в Серии А от Комо

Италия

Наставник неаполитанцев откровенно высказался об игре его подопечных

Конте отреагировал на поражение Наполи в Серии А от Комо

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Наполи" Антонио Конте прокомментировал поражение его команды в матче с "Комо" (2:1).

"Мне понравился первый тайм в нашем исполнении. После того эпизода с участием Амира Ррахмани, мы не сдались и боролись за три очка. Во втором тайме все, еще было сказано в раздевалке, остались в раздевалке. Команда не смогла продемонстрировать то, что от них требовалось. Мы должны отдавать все силы на поле ради победы. Мы должны работать намного лучше".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Заметим, что теперь лидером турнирной таблицы Серии А является миланский "Интер" с 56 очками. "Наполи" на данный момент находится на второй строчке, отставая от "нерадзури" на один пункт.

По теме
yellow-arrow
Эмполи сыграет против бывшего клуба Коваленко: выйдет ли Виктор в старте?
yellow-arrow
Серия А. Фиорентина так и не опомнилась от разгромной победы над Интером
yellow-arrow
Серия А. Комо - Наполи 2:1. Команда Конте теряет первое место
Антонио Конте Серия А Наполи Комо (Италия)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Tuttomercatoweb.com
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости