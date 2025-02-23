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Конте отреагировал на поражение Наполи в Серии А от Комо
Наставник неаполитанцев откровенно высказался об игре его подопечных
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Наполи" Антонио Конте прокомментировал поражение его команды в матче с "Комо" (2:1).
"Мне понравился первый тайм в нашем исполнении. После того эпизода с участием Амира Ррахмани, мы не сдались и боролись за три очка. Во втором тайме все, еще было сказано в раздевалке, остались в раздевалке. Команда не смогла продемонстрировать то, что от них требовалось. Мы должны отдавать все силы на поле ради победы. Мы должны работать намного лучше".
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Заметим, что теперь лидером турнирной таблицы Серии А является миланский "Интер" с 56 очками. "Наполи" на данный момент находится на второй строчке, отставая от "нерадзури" на один пункт.
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