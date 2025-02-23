Серия А. Фиорентина так и не опомнилась от разгромной победы над Интером

Серия А. 26-й тур

Верона. "Маркантонио Бентегоди"

"Эллас Верона" - "Фиорентина" 1:0

Гол: Бернед 90+5

"Эллас Верона": Монтипо, Давидович, Коппола, Валентини, Фараони (Ойегоке 77), Дуда, Ниассе, Чачуа, Суслов, Ливраменто (Бернед 71), Сарр (Москера 77)

"Фиорентина": Де Хеа, Додо, Комуццо, Раньери (Мари 73), Паризи, Мандрагора (Ричардсон 67), Катальди, Дзаньоло (Каприни 84), Фолоруншо (Ндур 72), Бельтран, Кен (Фаджоли 67)

Предупреждения: Дуда 40, Ойегоке 88 - Фолоруншо 51, Ричардсон 70, Катальди 90+6

Еще с октября "Фиорентина" выдает результаты в лиге сериями. Восемь побед подряд, затем шесть матчей без побед подряд, затем три победы подряд, теперь три поражения подряд. Шестого февраля она стала единственной командой в мире с 2019-го года, разгромившей "Интер" в каком-либо официальном турнире (3:0). И после того блестящего выступления покатилась.

Более того, "Интеру" в повторном матче она хотя бы проиграла в борьбе (1:2). А затем дома как-то безропотно уступила "Комо". Сегодня же уступала в желании еще большему аутсайдеру, "Вероне", свой предыдущий домашний матч проигравшей со счетом 0:5. На второй тайм "фиалки" сегодня и вовсе не явились. И в итоге пропустили поздний, но справедливый гол.

Что касается самой "Вероны", то не знаешь, на что она способна. Она получала дома 0:5 в этом сезоне уже дважды, также 1:4 и 0:3, в гостях получала 1:6. Но и побеждала на "Бентегоди" "Рому", громила "Наполи", побеждала в гостях "Болонью". Неделю тому она проиграла "Милану" в гостях лишь со счетом 1:0. И сегодня была гораздо ближе к тому выступлению, чем к 0:5 от "Аталанты".

Начала "Фиорентина" как раз мощно. Кен и Дзаньоло в разных атаках били головой с 6-7 метров. Монтипо с трудом отбил удар первого на линии ворот, взял удар второго. Хотя вскоре "Верона" начала входить в игру. Удар Сарра издали коварно изменил направление, и Де Хеа пришлось постараться. Но затем вновь Монтипо отбил удар Кена.

А вот во втором тайме атаковала лишь "Верона". Оставив соперника на одном ударе по воротам. Хозяева действовали очень быстро и агрессивно, постоянно прорывались на флангах и забрасывали в штрафную. Гостям везло, что их центр обороны как раз на тайм вышел. А вот Кена пришлось менять и везти в больницу из-за удара по голове.

В концовке матча Дзаньоло вдруг прорвался на угол вратарской. Монтипо вовремя выскочил и сумел заблокировать. А в добавленное время "Верона" все же забила заслуженный гол. С паса не с фланга, а по центру. Его Мари вроде бы прервал, но рикошет отскочил к Бернеду, и замена и зимний новичок опередил Комуццо и пробил мимо Де Хеа.

"Фиорентина" не побеждает в девятом из последних 12-ти матчей лиги, остается шестой в пяти очках позади четвертого места и должна сильно беспокоиться. Не из-за места, а из-за своей игры. Ее главный тренер Раффаэле Палладино после провала против "Комо" заверял, что не беспокоится и говорил об одном плохом матче. Но на самом деле таких сейчас у нее много.



"Верона" же одерживает первую домашнюю победу в лиге с третьего ноября, зато "Фиорентину" побеждает во втором домашнем матче подряд. "Мастифы" уходят с 17-го места на 14-ое в пяти очках над зоной вылета.