Серия А. Аталанта в борьбе за Скудетто, семь минут Коваленко

Серия А. 26-й тур

Эмполи. "Карло Кастеллани

"Эмполи" - "Аталанта" 0:5

Голы: Гьяси 27 (автогол), Ретеги 33, Лукман 43, 55, Дзаппакоста 74

"Эмполи": Сильвестри, Де Шильо, Гогличидзе, Пеццелла, Гьяси (Самбия 57), Грасси (Журковски 72), Хендерсон, Какаче, Мале (Коваленко 83), Эспозито (Кампаньелло 72), Куаме (Коломбо 57)

"Аталанта": Карнезекки, Пош, Джимсити (Толой 63), Колашинац, Белланова, Де Роон, Пашалич (Брешианини 76), Дзаппакоста (Руджери 87), Де Кетеларе (Эдерсон 63), Ретеги, Лукман (Куадрадо 76)

Предупреждениe: Карнезекки 67

Во вторник "Аталанта" вылетела из Лиги Чемпионов, уступив "Брюгге". Можно сказать, позорно. Еще и разгорелся скандал вокруг Адемолы Лукмана, который не должен был пробивать пенальти, пробил и не забил. Джан Пьеро Гасперини назвал его худшим пенальтистом в мире, игрок обиделся, пришлось подключать руководство клуба для примирения. Еще и Гасперини заявил, что может покинуть клуб летом.

Во внутреннеитальянских турнирах бергамцы также переживали непростые времена. Вылетели из Кубка в начале месяца, проиграв дома "Болонье", в Серии А неделю тому не победили дома аутсайдера "Кальяри". В восьми предыдущих турах лиги в целом победили лишь дважды. Но сегодня вышли на поле злыми, с жаждой реванша и добыли победу со счетом 5:0. Вторую подряд гостевую в лиге со счетом 5:0.

Контраст "Богини" в последнее время поражает. Дома в лиге она не выиграла уже четыре матча подряд. А в гостях сегодня выиграла третий подряд, второй подряд - со счетом 5:0. Разгромы были добыты над аутсайдерами - "Вероной" и "Эмполи", но и они впечатляют. Тем более, что в своем предыдущем домашнем матче "Эмполи" проиграл "Милану" в борьбе (0:2), а в позапрошлом - не проиграл "Болонье" (1:1).

Матч начался с крученого удара Дзаппакосты, вытащенного Сильвестри, вскоре Джимсити замыкал угловой головой, и Сильвестри вновь спас. Затем, правда, минут на 18 "Эмполи" перехватил инициативу, держал мяч, неплохо комбинировал. Создал, правда, мало. Карнезекки отбил удар Куаме в ближний угол. А затем и пропустил. Навес Дзаппакосты попал в Гьяси и залетел за шиворот Сильвестри.

На этом хозяева развалились. Пашалич пробивал немного неточно, Сильвестри спасал от удара головой Поша, угловой Джимсити переправил на Ретеги под 21-ый гол лучшего бомбардира лиги в сезоне, затем Матео еще и отдал ассист, вразрез на Лукмана, обошедшего всех и закатившего в ворота. В начале второго тайма Лукман получил вразрез и от Де Роона. Дзаппакоста точно пробил с 20-ти метров.

При всех своих проблемах и при всем недостатке побед в лиге (третья в девяти последних матчах) "Аталанта" идет третьей и сокращает отставание от первого места до трех очков. А значит - борется за Скудетто. Хотя некоторые уже поспешили вычеркнуть ее из этой борьбы. "Эмполи" же с одним очком в семи последних турах, двумя в 11-ти. Он в зоне вылета и отстает от 17-го места на два очка.

Виктор Коваленко получил игровые минуты во втором матче "Эмполи" подряд. Неделю тому он вышел на поле на 85-ой минуте, ныне - на 83-ей, став пятой, последней заменой команды в матче. Тогда играл в глубине поля, ныне - ближе к атаке, одного из двух атакующих полузащитников в схеме 3-4-2-1. Коснулся мяча девять раз, отдал шесть передач (все точные).

Он даже прибежал в штрафную площадку соперника и получил там заброс. Но мяч прыгнул перед ним в сторону, и удар получился корявым, в падении, с отскоком от газона. В защитника, от которого мяч вышел на угловой.