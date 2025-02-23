Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Серия А. Аталанта в борьбе за Скудетто, семь минут Коваленко
Бергамцы разгромили "Эмполи"
Getty Images/Global Images Ukraine
Серия А. 26-й тур
Эмполи. "Карло Кастеллани
"Эмполи" - "Аталанта" 0:5
Голы: Гьяси 27 (автогол), Ретеги 33, Лукман 43, 55, Дзаппакоста 74
"Эмполи": Сильвестри, Де Шильо, Гогличидзе, Пеццелла, Гьяси (Самбия 57), Грасси (Журковски 72), Хендерсон, Какаче, Мале (Коваленко 83), Эспозито (Кампаньелло 72), Куаме (Коломбо 57)
"Аталанта": Карнезекки, Пош, Джимсити (Толой 63), Колашинац, Белланова, Де Роон, Пашалич (Брешианини 76), Дзаппакоста (Руджери 87), Де Кетеларе (Эдерсон 63), Ретеги, Лукман (Куадрадо 76)
Предупреждениe: Карнезекки 67
Во вторник "Аталанта" вылетела из Лиги Чемпионов, уступив "Брюгге". Можно сказать, позорно. Еще и разгорелся скандал вокруг Адемолы Лукмана, который не должен был пробивать пенальти, пробил и не забил. Джан Пьеро Гасперини назвал его худшим пенальтистом в мире, игрок обиделся, пришлось подключать руководство клуба для примирения. Еще и Гасперини заявил, что может покинуть клуб летом.
Во внутреннеитальянских турнирах бергамцы также переживали непростые времена. Вылетели из Кубка в начале месяца, проиграв дома "Болонье", в Серии А неделю тому не победили дома аутсайдера "Кальяри". В восьми предыдущих турах лиги в целом победили лишь дважды. Но сегодня вышли на поле злыми, с жаждой реванша и добыли победу со счетом 5:0. Вторую подряд гостевую в лиге со счетом 5:0.
Контраст "Богини" в последнее время поражает. Дома в лиге она не выиграла уже четыре матча подряд. А в гостях сегодня выиграла третий подряд, второй подряд - со счетом 5:0. Разгромы были добыты над аутсайдерами - "Вероной" и "Эмполи", но и они впечатляют. Тем более, что в своем предыдущем домашнем матче "Эмполи" проиграл "Милану" в борьбе (0:2), а в позапрошлом - не проиграл "Болонье" (1:1).
Матч начался с крученого удара Дзаппакосты, вытащенного Сильвестри, вскоре Джимсити замыкал угловой головой, и Сильвестри вновь спас. Затем, правда, минут на 18 "Эмполи" перехватил инициативу, держал мяч, неплохо комбинировал. Создал, правда, мало. Карнезекки отбил удар Куаме в ближний угол. А затем и пропустил. Навес Дзаппакосты попал в Гьяси и залетел за шиворот Сильвестри.
На этом хозяева развалились. Пашалич пробивал немного неточно, Сильвестри спасал от удара головой Поша, угловой Джимсити переправил на Ретеги под 21-ый гол лучшего бомбардира лиги в сезоне, затем Матео еще и отдал ассист, вразрез на Лукмана, обошедшего всех и закатившего в ворота. В начале второго тайма Лукман получил вразрез и от Де Роона. Дзаппакоста точно пробил с 20-ти метров.
При всех своих проблемах и при всем недостатке побед в лиге (третья в девяти последних матчах) "Аталанта" идет третьей и сокращает отставание от первого места до трех очков. А значит - борется за Скудетто. Хотя некоторые уже поспешили вычеркнуть ее из этой борьбы. "Эмполи" же с одним очком в семи последних турах, двумя в 11-ти. Он в зоне вылета и отстает от 17-го места на два очка.
Виктор Коваленко получил игровые минуты во втором матче "Эмполи" подряд. Неделю тому он вышел на поле на 85-ой минуте, ныне - на 83-ей, став пятой, последней заменой команды в матче. Тогда играл в глубине поля, ныне - ближе к атаке, одного из двух атакующих полузащитников в схеме 3-4-2-1. Коснулся мяча девять раз, отдал шесть передач (все точные).
Он даже прибежал в штрафную площадку соперника и получил там заброс. Но мяч прыгнул перед ним в сторону, и удар получился корявым, в падении, с отскоком от газона. В защитника, от которого мяч вышел на угловой.
Популярное сейчас
- УПЛ. Александрия - Заря 2:1. Не обойдется без вопросов к арбитру
- Шахтер U-19 потерял очки в матче юношеского первенства. Динамо U-19 уменьшило отрыв от дончан
- Ястремская: Красные губы, безудержная энергия. Фото
- "Шомуродов борется, бьется, вкладывает душу", - экс-форвард Ромы раскритиковал Довбика
- Ради любви: одна из самых красивых футболисток покинула свой клуб
- Россияне ночью атаковали Украину 267 беспилотниками и баллистикой. Сколько сбило ПВО?