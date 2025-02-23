Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Нападающий Фиорентины потерял сознание во время матча с Вероной
Футболист покинул пределы поля под наблюдением медицинской бригады
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Фиорентины" Мойзе Кин потерял сознание во время матча с "Вероной" (1:0).
Во втором тайме 24-летнему итальянцу оказали экстренную помощь на поле после того, как он ударился в колено защитника "Вероны". Через несколько минут Кин вернулся на поле с повязкой на голове. Однако, почти сразу после возвращения в игру футболист упал на газон и остался неподвижно лежать.
ACF Fiorentina comunica che il calciatore Moise Kean, nel corso della partita contro il Verona, ha riportato un trauma cranico. Il calciatore è in ospedale per accertamenti.— ACF Fiorentina (@acffiorentina) February 23, 2025
Report medico: https://t.co/tDLtxGUN1o pic.twitter.com/ypgSp5kjwn
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
На 67-й минуте Николо Фаджоли заменил Мойзе Кина, которого вынесли с поля на носилках и увезли в больницу.
Напомним, что в декабре прошлого года в матче между "Фиорентиной" и "Интером" сознание во время игры потерял Эдоардо Бове, который в итоге был прооперирован и установлен дефибриллятор, отвечающий за работу сердца.
Популярное сейчас
- УПЛ. Александрия - Заря 2:1. Не обойдется без вопросов к арбитру
- Шахтер U-19 потерял очки в матче юношеского первенства. Динамо U-19 уменьшило отрыв от дончан
- Ястремская: Красные губы, безудержная энергия. Фото
- Клуб АПЛ уже связался с Миланом, чтобы узнать условия трансфера их звезды
- Ради любви: одна из самых красивых футболисток покинула свой клуб
- Александрия – Заря: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ