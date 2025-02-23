Нападающий Фиорентины потерял сознание во время матча с Вероной

Нападающий "Фиорентины" Мойзе Кин потерял сознание во время матча с "Вероной" (1:0).

Во втором тайме 24-летнему итальянцу оказали экстренную помощь на поле после того, как он ударился в колено защитника "Вероны". Через несколько минут Кин вернулся на поле с повязкой на голове. Однако, почти сразу после возвращения в игру футболист упал на газон и остался неподвижно лежать.

ACF Fiorentina comunica che il calciatore Moise Kean, nel corso della partita contro il Verona, ha riportato un trauma cranico. Il calciatore è in ospedale per accertamenti.



Report medico: https://t.co/tDLtxGUN1o pic.twitter.com/ypgSp5kjwn — ACF Fiorentina (@acffiorentina) February 23, 2025

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На 67-й минуте Николо Фаджоли заменил Мойзе Кина, которого вынесли с поля на носилках и увезли в больницу.

Напомним, что в декабре прошлого года в матче между "Фиорентиной" и "Интером" сознание во время игры потерял Эдоардо Бове, который в итоге был прооперирован и установлен дефибриллятор, отвечающий за работу сердца.