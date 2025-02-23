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Нападающий Фиорентины потерял сознание во время матча с Вероной

Италия

Футболист покинул пределы поля под наблюдением медицинской бригады

Нападающий Фиорентины потерял сознание во время матча с Вероной

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий "Фиорентины" Мойзе Кин потерял сознание во время матча с "Вероной" (1:0).

Во втором тайме 24-летнему итальянцу оказали экстренную помощь на поле после того, как он ударился в колено защитника "Вероны". Через несколько минут Кин вернулся на поле с повязкой на голове. Однако, почти сразу после возвращения в игру футболист упал на газон и остался неподвижно лежать.

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На 67-й минуте Николо Фаджоли заменил Мойзе Кина, которого вынесли с поля на носилках и увезли в больницу.

Напомним, что в декабре прошлого года в матче между "Фиорентиной" и "Интером" сознание во время игры потерял Эдоардо Бове, который в итоге был прооперирован и установлен дефибриллятор, отвечающий за работу сердца.

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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Андрей Журба
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