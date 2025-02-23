Серия А. Кальяри - Ювентус 0:1. Традиционный счет Юве во второй раз подряд

Серия А. 26-й тур

Кальяри. "Унипол Домус"

"Кальяри" - "Ювентус" 0:1

Гол: Влахович 12

"Кальяри": Каприле, Дзаппа, Мина, Луперто, Ауджелло, Адопо (Марин 70), Макумбу (Паволетти 86), Зортеа (Виола 70), Дейола (Коман 57), Феличи (Лувумбо 46), Пикколи

"Ювентус": Ди Грегорио, Веа, Гатти, Келли, Камбиазо (Рухи 73), Локателли (К. Тюрам 73), МакКенни, Консейсау (Коло Муани 62), Коопмейнерс (Луис 62, Мбангула 82), Йилдиз, Влахович

Предупреждениe: Веа 49

Главный арбитр: Андреа Коломбо

Вылет из Лиги Чемпионов в среду сотряс "Ювентус", вызвал бурю критики в адрес команды и тренера, тренерских решений, заочный спор Тьяго Мотты со своим подопечным Мануэлем Локателли лишь подлил масла в огонь. Мотта даже решил предоставить команде отдых в четверг, а в пятницу призывал больше бегать, больше стараться. Уверяя прессу, что в Кальяри его команда будет играть как следует.

В Кальяри она сыграла как следует для классического "Юве" в матчах против аутсайдеров, особенно в гостях. Открыла счет рано, затем скорее связывала игру, чем пыталась додавить. Хотя создавала моменты в контратаках. Но не реализовала и потому была вынуждена страдать, нервничать до самого финального свистка. И все же свой классический счет - 1:0 - оформила. Во второй раз в лиге подряд.

"Кальяри" ожидаемо оказал серьезное сопротивление. Он не проиграл два предыдущих матча, в том числе неделю тому весьма уверенно вытащив 0:0 в гостях против "Аталанты". А конкретно с "Ювентусом" в лиге в предыдущих двух матчах сыграл вничью. В апреле в Кальяри и в октябре в Турине. Забивал в ворота "бьянконери" в четырех предыдущих в лиге на всех полях. И сегодня далеко не отпускал.

Гости начали активно. Сами не создали, но заставили ошибиться соперника. Мина плохо принял пас Адопо, Душан Влахович, вышедший в стартовом составе в каком-либо турнире впервые в феврале, перехватил, обошел Каприле и покатил с острого угла в ворота.

"Кальяри" пытался отвечать, переходить в атаку. Но больше пропускал контратаки. Йилдиз дважды прорвался к Каприле, Консейсау пробивал с острого угла. Вратарь хозяев всякий раз спасал. А Ди Грегорио разве что отбивал удар с линии штрафной. Но ведь счет оставался 1:0, и Мотта в флеш-интервью в перерыве боялся, что его команда в который раз в сезоне не добьет соперника и пропустит.

Добить она действительно не сумела. Во втором тайме "Кальяри" даже действовал интереснее. Однако вновь пробивал удобно для Ди Грегорио либо неточно, да еще и не с самых удачных позиций. Адопо пробил головой интересно, но и это Микеле отбил. А в концовке матча "Ювентус" вновь нашел новые силы и новые контратаки. Каприле вновь спасал, трижды.

"Ювентусу" тяжело в последнее время во всех турнирах. Тем не менее, в лиге он уже с четырьмя победами подряд впервые с января 2024-го года. Пусть и три последние - над "Комо", "Интером" и "Кальяри" - с разницей в один мяч. В гостях в лиге он добыл вторую победу в пяти последних матчах и третью в восьми. То есть на выезде ему сложно, и поэтому не нужно недооценивать этот успех на Сардинии.

"Бьянконери" укрепляются на четвертом месте, создавая гандикап в два очка над пятым и в целых семь - над шестым. А "Кальяри" остается на 15-ом в четырех очках над зоной вылета.